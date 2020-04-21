Парад тюльпанов-2020 в Никитском ботаническом проходит без зрителей, но шоу фееричное

Такого в Никитском ботаническом саду ещё не было: ежегодный, 13-й по счёту, Парад тюльпанов-2020 проходит без зрителей. Сто тысяч коллекционных тюльпанов вышли на традиционный Парад в полном безмолвии: они выстроились в ряд, одёрнули «мундиры», подняли головы, а вокруг – никого…

Цветение тюльпанов пришлось на самый разгар пандемии и самоизоляции населения. Сад закрыт для посещения. И всё же руководство ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН» решило не сдаваться и вопреки обстоятельствам продемонстрировать свои достижения миллионам любителей и знатоков цветов.

Коллекционные выставки в нашем саду – это настоящее, неповторимое, фееричное цветочное шоу, — говорит директор Никитского ботанического сада, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. – Если такие выставки проходят – значит, в стране всё в порядке, она ценит качество жизни своих граждан и стремится порадовать и приятно поразить их. Для этого и нужны цветочные фестивали. Но раз уж весь мир оказался этой весной в режиме изоляции, мы решили показать нашу выставку виртуально. Таким прекрасным цветам просто необходимы благодарные зрители. «Тюльпаны идут к вам!» – именно под этим слоганом на нашем сайте, в социальных сетях, в многочисленных видео и телерепортажах проходит выставка-2020. Так что каждый желающий может увидеть настоящее крымское весеннее чудо независимо от того, в какой точке мира он находится.

Впервые за всё время существования Никитского сада, начиная с 1812 года, любители тюльпанов могут увидеть разноцветное море цветов в любое время суток, не выходя из дома. Благодаря современным средствам связи НБС демонстрирует Парад тюльпанов – настоящий живой ковёр из ста тысяч цветов! – в виртуальном режиме.

Трудно представить, сколько людей было задействовано для того, чтобы вырастить эти прекрасные тюльпаны, – рассказывает начальник арборетума Никитского ботанического сада Валентина Лобановская. – Сам по себе цветочек не вырастет. Чтобы он чувствовал себя роскошно, необходима целая цепочка непрерывных действий: агротехника, рыхление почвы, своевременный полив. К тому же недаром ведь говорится: «Чтобы стать садовником, мало любить цветы – нужно ещё ненавидеть сорняки».Так что прополка – это тоже довольно трудоёмкое, но необходимое условие для роста любых цветов. Мы пестуем их, как малых детей и, чтобы не заболели, ухаживаем за ними, как в самых лучших клиниках.

Хотя цветочными новинками специалисты Сада удивляют посетителей постоянно, такого количества дебютантов, как нынче, не было давно: из 199-ти представленных сортов 131 сорт демонстрировался в НБС впервые.

Каждая такая выставка – это ещё и своеобразный научный эксперимент, ведь всем нашим новинкам предстояло сдать своего рода экзамен. И мы самым внимательнейшим образом следим за тем, как эти новые сорта, на этот раз привезённые из Голландии, чувствуют себя в наших условиях, и насколько хорошо они способны прижиться на ЮБК в дальнейшем. Кто знает, возможно, они пополнят коллекцию Сада, которая насчитывает 300 сортов и 900 гибридных форм тюльпанов. В ней присутствуют не только адаптированные иностранные сорта, но и выведенные нашими селекционерами. В настоящее время 14 сортов тюльпанов селекции НБС-ННЦ имеют авторские свидетельства, — подчёркивают куратор коллекции, кандидат биологических наук Людмила Александрова.

Изюминкой выставки стали яркие и экзальтированные тюльпаны класса Рембрандт, названные так за свою диковинную окраску в честь голландского художника, великого мастера светотени.

Кто станет генералом Парада? Выбираем!

Успех виртуальный выставки предопределил следующий шаг: было решено (также впервые за всю историю Сада) всенародно определить лучший, наикрасивейший из цветков, выбрав генерала Парада. (Ранее лишь во время Бала хризантем посетители Сада голосовали за Королеву и Принцессу Бала).

Кто-то ведь должен командовать этой самой мирной и прекрасной цветочной армией? – пояснил свою позицию директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь. – Пусть эта нелёгкая весна ознаменуется не только коронавирусом, но и рождением новой красивой традиции. Да и цветочную терапию никто не отменял, так что добро пожаловать в мир эстетики и красоты! Давайте выбирать генерала Парада вместе!.

За этот почётный титул ведут борьбу коллекционные тюльпаны 199 сортов. На сайте НБС размещено 137 фотографий лучших из них. Причём «портреты» тюльпанов, сделанные фотографом Юрием Югансоном, намеренно выставлены на всеобщее обозрение в интернете без названия, но с порядковым номером. Каждый может выбрать своего фаворита, проголосовав за него прямо на сайте или в соцсетях.

К 22 апреля определилась десятка лидеров. 1 мая генералом будет объявлен тот сорт тюльпана, который наберёт наибольшее число голосов.

фото Юрия Югансона, Михаила Патлиса, Николая Носкова предоставлены пресс-службой Никитского ботанического сада

