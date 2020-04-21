Парад тюльпанов-2020 в Никитском ботаническом проходит без зрителей, но шоу фееричное

Такого в Никитском ботаническом саду ещё не было: ежегодный, 13-й по счёту, Парад тюльпанов-2020 проходит без зрителей. Сто тысяч коллекционных тюльпанов вышли на традиционный Парад в полном безмолвии: они выстроились в ряд, одёрнули «мундиры», подняли головы, а вокруг – никого…
Цветение тюльпанов пришлось на самый разгар пандемии и самоизоляции населения. Сад закрыт для посещения. И всё же руководство ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН» решило не сдаваться и вопреки обстоятельствам продемонстрировать свои достижения миллионам любителей и знатоков цветов.
Коллекционные выставки в нашем саду – это настоящее, неповторимое, фееричное цветочное шоу, — говорит директор Никитского ботанического сада, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. – Если такие выставки проходят – значит, в стране всё в порядке, она ценит качество жизни своих граждан и стремится порадовать и приятно поразить их. Для этого и нужны цветочные фестивали. Но раз уж весь мир оказался этой весной в режиме изоляции, мы решили показать нашу выставку виртуально. Таким прекрасным цветам просто необходимы благодарные зрители. «Тюльпаны идут к вам!» – именно под этим слоганом на нашем сайте, в социальных сетях, в многочисленных видео и телерепортажах проходит выставка-2020. Так что каждый желающий может увидеть настоящее крымское весеннее чудо независимо от того, в какой точке мира он находится.
Впервые за всё время существования Никитского сада, начиная с 1812 года, любители тюльпанов могут увидеть разноцветное море цветов в любое время суток, не выходя из дома. Благодаря современным средствам связи НБС демонстрирует Парад тюльпанов – настоящий живой ковёр из ста тысяч цветов! – в виртуальном режиме.
Трудно представить, сколько людей было задействовано для того, чтобы вырастить эти прекрасные тюльпаны, – рассказывает начальник арборетума Никитского ботанического сада Валентина Лобановская. – Сам по себе цветочек не вырастет. Чтобы он чувствовал себя роскошно, необходима целая цепочка непрерывных действий: агротехника, рыхление почвы, своевременный полив. К тому же недаром ведь говорится: «Чтобы стать садовником, мало любить цветы – нужно ещё ненавидеть сорняки».Так что прополка – это тоже довольно трудоёмкое, но необходимое условие для роста любых цветов. Мы пестуем их, как малых детей и, чтобы не заболели, ухаживаем за ними, как в самых лучших клиниках.
Хотя цветочными новинками специалисты Сада удивляют посетителей постоянно, такого количества дебютантов, как нынче, не было давно: из 199-ти представленных сортов 131 сорт демонстрировался в НБС впервые.
Каждая такая выставка – это ещё и своеобразный научный эксперимент, ведь всем нашим новинкам предстояло сдать своего рода экзамен. И мы самым внимательнейшим образом следим за тем, как эти новые сорта, на этот раз привезённые из Голландии, чувствуют себя в наших условиях, и насколько хорошо они способны прижиться на ЮБК в дальнейшем. Кто знает, возможно, они пополнят коллекцию Сада, которая насчитывает 300 сортов и 900 гибридных форм тюльпанов. В ней присутствуют не только адаптированные иностранные сорта, но и выведенные нашими селекционерами. В настоящее время 14 сортов тюльпанов селекции НБС-ННЦ имеют авторские свидетельства, — подчёркивают куратор коллекции, кандидат биологических наук Людмила Александрова.
Изюминкой выставки стали яркие и экзальтированные тюльпаны класса Рембрандт, названные так за свою диковинную окраску в честь голландского художника, великого мастера светотени.
Кто станет генералом Парада? Выбираем!
Успех виртуальный выставки предопределил следующий шаг: было решено (также впервые за всю историю Сада) всенародно определить лучший, наикрасивейший из цветков, выбрав генерала Парада. (Ранее лишь во время Бала хризантем посетители Сада голосовали за Королеву и Принцессу Бала).
Кто-то ведь должен командовать этой самой мирной и прекрасной цветочной армией? – пояснил свою позицию директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь. – Пусть эта нелёгкая весна ознаменуется не только коронавирусом, но и рождением новой красивой традиции. Да и цветочную терапию никто не отменял, так что добро пожаловать в мир эстетики и красоты! Давайте выбирать генерала Парада вместе!.
За этот почётный титул ведут борьбу коллекционные тюльпаны 199 сортов.
К 22 апреля определилась десятка лидеров. 1 мая генералом будет объявлен тот сорт тюльпана, который наберёт наибольшее число голосов.
фото Юрия Югансона, Михаила Патлиса, Николая Носкова предоставлены пресс-службой Никитского ботанического сада