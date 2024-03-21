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Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду начнется 27 марта
фото: pikist.com

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду начнется 27 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:54 21.03.2024

Парад тюльпанов начнется 27 марта в Никитском ботаническом саду города Ялты Республики Крым, сообщается в Telegram-канале сада.

Парад тюльпанов в ботаническом саду стартует 27 марта. Сотрудники сада завершают подготовку цветов к выставке. Из-за теплой погоды первые сорта тюльпанов расцвели еще в середине февраля, — говорится в сообщении.

Посетители сада смогут увидеть 159 сортов тюльпанов, 40 из которых будут представлены впервые. Как уточнили в ботаническом саду, парад продлится до конца апреля.

Источник: ТАСС

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никитский ботанический сад
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