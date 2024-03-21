Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду начнется 27 марта

Парад тюльпанов в ботаническом саду стартует 27 марта. Сотрудники сада завершают подготовку цветов к выставке. Из-за теплой погоды первые сорта тюльпанов расцвели еще в середине февраля, — говорится в сообщении.
Посетители сада смогут увидеть 159 сортов тюльпанов, 40 из которых будут представлены впервые. Как уточнили в ботаническом саду, парад продлится до конца апреля.
Источник: ТАСС
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С тегами: никитский ботанический сад