Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду начнется 27 марта

Парад тюльпанов начнется 27 марта в Никитском ботаническом саду города Ялты Республики Крым, сообщается в

Парад тюльпанов в ботаническом саду стартует 27 марта. Сотрудники сада завершают подготовку цветов к выставке. Из-за теплой погоды первые сорта тюльпанов расцвели еще в середине февраля, — говорится в сообщении.

Посетители сада смогут увидеть 159 сортов тюльпанов, 40 из которых будут представлены впервые. Как уточнили в ботаническом саду, парад продлится до конца апреля.

Источник: ТАСС