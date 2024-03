Парад тюльпанов в Никитском саду стартует 27 марта

В 2024 году в Никитском ботаническом саду высажено более 105 тысяч луковиц 159 сортов тюльпанов иностранной селекции последних лет. На главном экспозиционном участке представлен 151 сорт.

Более половины этих сортов представляют основной в современном садоводстве садовый класс «Триумф». Это тюльпаны с классической формой крупных и ярких цветков. Наряду с этой, не выходящей из моды классикой, в большом количестве представлены и сорта «необычных тюльпанов» – почти 40 сортов с махровыми цветками, более 20 сортов с бахромчатыми цветками и 8 (больше, чем было на предыдущих выставках) сортов, так называемых, попугайных тюльпанов с причудливо изогнутыми лепестками. Маленькая звёздочка выставки – зацветший ещё в феврале и пышно цветущий в марте карликовый сорт The First – единственный на нашей выставке представитель садового класса Гибридов тюльпана Кауфмана. Двухцветные крупные, широко раскрывающиеся в солнечную погоду цветки лишь слегка поднимаются над землей на коротких цветоносах. The First – один из 36 сортов сортов-новинок на выставке этого года. Ещё две интересные новинки относятся к так называемым короновидным тюльпанам. Сорта с это оригинальной формой цветка всегда вызывают интерес у посетителей выставки и в этом году всего их представлено 5 (на выставке прошлого года было только 2). Проект выставки выполнен в виде золотой рыбки, — отмечает зав. лабораторией цветоводства НБС-ННЦ, кандидат биологических наук Вера Зыкова.