Парикмахер, официант, бариста, повар или флорист? Надень фартук — будь в тренде!

Нисколько не шутим! Мировой тренд — специалисты, которые причисляют себя к той или иной профессиональной группе, всё тщательнее обращают внимание на свой образ в этой самой профессии. И как бы сухо не прозвучали слова «спецодежда» и «униформа», а именно они играют огромную роль, когда речь идёт о создании портрета мастеров своего дела.

Костюмы, робы, кители, головные уборы, худи, комбо… список можно продолжать. Сегодня это уже не безликие унифицированные «костюмы», которые партиями «по стандарту» штампуют на фабриках. Нынче такую спецодежду создают дизайнеры, с учётом как тонкостей, связанных с эксплуатацией в тех или иных условиях, диктуемых профессией человека, так и модных тенденций. Не верите? Спросите у экспертов компании John&Costa, которые о современной униформе знают всё и немного больше.

Зачем столь скрупулёзно заниматься вопросом униформы — спросите вы? Элементарно. Реальность строга: в наши дни однозначно большего успеха добиваются те, кто выбивается из общего ряда. Так что, если ваша профессия (или деятельность ваших сотрудников) требует спецодежды, самое время задуматься о том, чтобы сделать её уникальной.

Стилю — да, комфорту — разумеется!

Кому априори стоит прислушаться к совету и таки обзавестись униформой, подчёркивающей индивидуальность в профессии?

Официантам, поварам, барменам, сотрудникам beauty-индустрии: парикмахерам, барберам, nail-мастерам и т.д.

Ну и, конечно, флористам, художникам и представителям других творческих профессий такое решение будет на руку — уж точно удастся определить своё «Я».

Главный момент, который стоит учесть при подборе спецодежды: в ней в буквальном смысле слова должно быть всё прекрасно. Суть в том, что полноценно работать она будет только в том случае, если её «внешность» будет подкреплена максимальной функциональностью и комфортом в использовании.

В частности, униформа должна быть произведена из материалов, которые будут адекватно реагировать на определённые условия эксплуатации — на воду, землю, химикаты у флористов, на прикосновения горячих инструментов в парикмахерских, на жар от плит на кухнях.

Так, к примеру, идеальный фартук бариста — это изделие, в котором износостойкая ткань и натуральная кожа — обязательные составляющие. При этом и его конструкцию простой не назовёшь: он должен быть помощником своего владельца, а значит без вставок, нагрудника, крепких ремешков и т.д. не обойтись. Для решения рабочих задач.

Надо ли говорить, что все выше обозначенные моменты можно «слить» в единое (гармоничное и работающее на результат!) целое только тогда, когда изделие создаётся со знанием дела и для конкретного заказчика, в соответствии с его конкретными нуждами?

Так, мы пошив фартуков на заказ осуществляем из ткани премиум-класса британского производства, для отделки и создания деталей используем натуральную кожу. Это позволяет отшить качественное износостойкое изделие, которое выглядит стильно и радует глаз. Его не приходится менять каждый квартал из-за потери формы, цвета или появления других дефектов Униформа и фартуки могут быть одновременно удобными, красивыми, долговечными! — озвучивают принципы, в соответствии с которыми создаётся правильная современная униформа, в компании John&Costa.

Ну и, разумеется, спецодежда должна определять «лицо» мастера, а потому просто-таки обязана быть нетривиальной.

Помоги мне, помоги!

Что ещё отличает современную униформу? То, что степень её функциональности можно повысить. Неоценимую помощь здесь оказывают различные аксессуары. И «пальма первенства» тут бесспорно у фартуков-сумок. А они могут быть такими:

Такими:

Или такими:

И, в завершение, ещё одна рекомендация, которую дают знатоки профессиональной моды для специалистов: советуют наносить на униформу логотипы компаний. И чем чётче и ярче он будет «звучать», тем больший эффект получите. Тут в игру вступает психология — человек склонен запоминать детали, а значит делать акцент на бренды, отмечая их для себя. А ни это ли нужно, чтобы бизнес шёл вперёд?