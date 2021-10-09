Пароконвектомат — техника, которая на кухне умеет творить чудеса

Эксперты утверждают: вкусы современной кухни (в трактовке — блюда, еда) сегодня во многом зависят от того, какие «помощники» стоят на службе у поваров и кулинаров. И речь в данном случае идёт не о поворятах-подмастерьях, а о технике, которая буквально чудеса творит, помогая превращать самые обычные продукты в шедевры кулинарного искусства. Одно из таких устройств — пароконвектоматы. По сути своей — универсальные печи, в идеальном режиме сочетающие в себе функции жарочного шкафа и пароварки. Здесь, к слову, стоит отметить: эти приспособления ценят не только профессиональные повара, работающие в сфере общепита, но и продвинутые домохозяйки. А всё потому, что готовка в пароконвектоматах помогает не только в создании блюд отменного качества, но ещё и даёт «свободу от кухни». Звучит противоречиво? Отнюдь. Смысл в том, что такая техника позволяет:

одновременно готовить несколько блюд,

экономить — за счёт скорости приготовления — время и ресурсы (электроэнергию, в частности),

а также минимизировать участие человека — автоматизация процессов выверена до мелочей. В частности, как правило, нет нужды при приготовлении переворачивать или перемешивать продукты.

Совершенная техника, спросите? В целом — да, но, конечно, многое зависит от бренда. Рекомендация — такую технику стоит приобретать у компаний, специализирующихся на оборудовании для предприятий общественного питания. Устройства помогут подобрать грамотные консультанты, в зависимости от конкретных нужд и потребностей. И… что уж там… бытовые приспособления такого толка по своим функциям значительно отстают от профессионально «заточенных».

К примеру, приобретая пароконвектомат для ресторана на apach.com.ua, можно рассчитывать, что получите кухонного помощника с максимальным набором возможностей: от сенсорного управления до встроенной сети wi-fi и доступ к APACH-Cloud и веб-платформе с рецептами. Практически тот самый вариант, когда бытовая техника «дружит» с современными технологиями лучше, чем среднестатистический её пользователь.

Пароконвектомат — что нужно знать?

На чём основана работа пароконвектоматов? В основе лежат два простых процесса: принудительная конвекция (тепло от нагревательных спиралей «гоняется» при помощи вентилятора) и обработка паром. Благодаря комбинации режимов, технике удаётся отлично работать буквально со всеми категориями продуктов — с мясом, рыбой, овощами. А также поддерживать несколько способов готовки: и жарить, и парить, и коптить, и запекать, и даже печь хлеб.

Для того, чтобы приготовить то или иное блюдо в пароконвектомате, достаточно выбрать нужный рецепт и заложить предусмотренные ингредиенты. После чего остается простым нажатием кнопки задать нужную программу. Но возможности пароконвектомата не ограничиваются количеством заложенных в него программ. Режим ручного управления позволяет использовать прибор для создания собственных кулинарных шедевров, — отмечают специалисты компании«Apach» .



Здесь, к слову, стоит отметить ещё один момент, который однозначно оценят как профессиональные повара, так и домохозяйки: пароконвектоматы высокого класса имеют функцию самоочистки и ухода!

Какими бывают пароконвектоматы?

Разнятся пароконвектоматы по своим функциям и возможностям в зависимости от производителей, и ценовой ниши. В целом же, потенциальным покупателям доводится выбирать между:

электрическим оборудованием,

и газовым.

Первые, как правило, дешевле. Однако, газовые отличаются повышенной производительностью.

Кроме того, пароконвектоматы бывают разных размеров, которые зависят от количества уровней для готовки разных, соответственно, блюд одновременно:

мини-печи — шесть и менее полок. Идеальный вариант для домашнего использования, или применения в небольших заведениях общепита;

настольный — а это уже шесть-двенадцать полок;

напольными — до 20 полок.

Люди знающие не преминут, конечно же, заявить, что пароконвектоматы — недешёвое удовольствие. Это, действительно, так. Однако, с учётом того, что устройства фактически заменяют собой несколько кухонных помощников, функциональность которых ограничена одной задачей, высокобюджетность приспособления однозначно оправдана.