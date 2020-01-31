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ПАСЕ приняла резолюцию по России. Про Крым не забыли
Фото: AP

ПАСЕ приняла резолюцию по России. Про Крым не забыли

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:51 31.01.2020

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 30 января приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран—членов организации своих обязательств. В ней содержится несколько претензий в адрес России. В том числе, есть упоминание о «крымском вопросе».

В резолюции фигурирует не только Россия, но и другие страны: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Молдавия, Черногория, Северная Македония, Турция и Украина.

Претензии к нашей стране: негативные тенденции в отношении демократии, верховенства закона и прав человека; вольное использование закона об экстремизме для подавления оппозиции и общественных организаций; ухудшение ситуации с религиозной свободой; «ползучая аннексия» грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии; незаконная аннексия Крыма и военная агрессия на востоке Украины. Кроме того, в резолюции содержится призыв к российским властям «полностью выполнять Минские соглашения».

РИА Новости отмечает:

Во время дебатов украинская делегация требовала внести в документ поправку, обозначающую Россию как сторону Минских соглашений. В финальном документе, опубликованном на сайте ассамблеи, подчеркивается причастность Москвы к ополчению на востоке Украины.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной Минских соглашений и внутриукраинского конфликта, а также надеется на скорейшее разрешение кризиса на Украине.

Что еще хочет ПАСЕ? Ответы все в той же «резолюции»: устранить препятствия для исполнения решений Европейского суда по правам человека; сотрудничать со следствием по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году; принять меры против нарушения прав представителей ЛГБТ, в том числе в Чечне; сотрудничать с международным сообществом по поводу убийства Бориса Немцова; полностью соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека.

Москва выступила против резолюции. Ее не устраивает такой «хамский подход», пояснил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Тем не менее, документ приняли при низком кворуме, за него проголосовали 49 депутатов, 17 выступили против, трое воздержались (всего в ПАСЕ 321 парламентарий).

ПАСЕ приняла резолюцию по России. Про Крым не забыли

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