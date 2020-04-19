Пасхальное послание Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего ЛАЗАРЯ, Митрополита Симферопольского и Крымского, боголюбивым пастырям, всечестному иночеству и всем верным чадам Симферопольской и Крымской епархии

«Христос воскресе, смерть поправый и мертвыя воздвигнувый, людие, веселитеся»

(Припев 9-й песни Пасхального канона)

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Из глубины сердца, исполненного радостью о Христе, восставшем из мертвых и совоскресившем с Собою человеческий род, сердечно поздравляю вас с ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ, с праздником СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ и обращаюсь к вам со словами благовестия, звучащего на протяжении тысячелетий и являющего торжество христианской веры:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Величайший из праздников празднуем мы сегодня, прекраснейшее из торжеств торжествуем. Светлая пасхальная радость, сияющая в наших сердцах, согревает нас среди земных забот, вдохновляет на жизнь в добре и любви, дарует нам предчувствие собственного грядущего воскресения.

Эта радость наполняет Небо и землю, видимый и невидимый мир, сердца и души верующих во Христа. Святитель Иоанн Златоуст так изображает полноту этой радости: «Ныне веселятся Ангелы, радуются Архангелы, Херувимы и Серафимы, торжественно празднуя с нами исполненный света праздник — Воскресение Христово» («Слово на Пасху»). Воистину этот Праздник выходит за пределы видимого мира и является основанием жизни Церкви Христовой. Не случайно святой апостол Павел с такой убедительностью пишет коринфским христианам: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14).

Поэтому и мы ныне торжествуем и вместе с Церковью Небесной прославляем Воскресшего Христа Спасителя: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на Небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» (Воскресная стихира).

Воскресение Христово является величайшим чудом в истории мира. Своим Воскресением Господь наш Иисус Христос положил начало всеобщему воскресению. Эту истину святые отцы запечатлели в Никео-Цареградском Символе веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века».

Воскресший Христос вернул нам все, чего мы лишились через грехопадение наших прародителей, разрушил средостение между Богом и людьми, открыл нам врата Рая, даровал нам возможность именовать себя детьми Божиими. Поэтому Святая Церковь с таким духовным подъемом восклицает: «Сей День, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь» (Стихира Пасхи).

Возлюбленные мои! Поистине, то, что совершилось две тысячи лет назад в И­ерусалиме в пасхальную ночь, остается для нас непостижимой тайной. Человеческий ум не может до конца постигнуть всемогущество и премудрость Бога, явленные в чуде Воскресения Христова. Но в храме, особенно в ночь пасхального торжества, мы явственно ощущаем живое присутствие Воскресшего Господа. Апостолы свидетельствовали миру о том, что видели их глаза и что осязали их руки. Однако и мы свидетельствуем о том, что наполняет наши сердца – о непостижимом присутствии Воскресшего Христа в мире, о нетленном свете Его Воскресения, о ни с чем не сравнимой пасхальной радости.

Дорогие братья и сестры! Этот год — юбилейный. Исполняется 75-летняя годовщина победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы принесли большую жертву, чтобы сегодня у нас была возможность мирно жить, спокойно молиться и трудиться на благо нашего родного Отечества. В эти святые пасхальные дни я призываю каждого из вас вознести свои молитвы за тех, благодаря кому мы одержали нашу победу. Не забывайте их подвига и будьте достойны этой великой жертвы. Прилагайте все усилия к тому, чтобы на нашей многострадальной земле не проливалась больше кровь и не орошали ее материнские слезы.

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Пасхой Христовой мы всякий раз как бы открываем новый период в своей жизни. Воскресший Христос обновляет нас и дарует нам новые силы для совершения всех наших дел – больших и малых.

С надеждой и упованием я обращаюсь ко всем, кто ныне молод, полон сил и здоровья: уважайте и чтите старость. Заботливое, бережное отношение к людям пожилым – это исполнение евангельской заповеди о любви к ближним (Мф. 22, 39).

Наш высокий нравственный долг – проявлять мужество и стойкость, не падать духом, но, укрепляясь дарами Пасхи Христовой, быть опорой для тех, кому особенно трудно.

Нам нужно свято хранить единство церковное и протягивать руку братской поддержки всякому человеку. Нам надлежит трудиться ради преображения мира сего, наполняя его согласием, правдой, любовью и красотой. Да, этот труд не обещает быть ни легким, ни скоротечным. Но только он по милости Божией способен победить нынешние беды и нестроения, исцелить вражду и разобщенность, избавить нас от уныния и отчаяния. Да поможет Воскресший Господь преуспеть нам на сем пути, который, верю, приведет общество наше к возрождению и процветанию.

Вновь и вновь поздравляю всех вас с великим и радостным праздником Пасхи Христовой! Пусть наша радость о Христе Воскресшем пре­умножается в нас, а через нас — и во всем мире. Будем же щедро делиться этой радостью с нашими ближними, нести в мир свет Христова Воскресения, вновь и вновь радостно восклицать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ

Пасха Христова 2020 г. Симферополь