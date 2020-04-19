ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостью Всещедрого Бога мы сподобились достигнуть светозарной пасхальной ночи и вновь радуемся славному Христову Воскресению. Сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим великим праздником и торжеством из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют нас от воспоминаемого ныне события. Однако каждый год Церковь с неизменным духовным трепетом празднует Воскресение Господне, неустанно свидетельствуя об исключительности того, что произошло в погребальной пещере возле стен древнего Иерусалима.

Весь земной путь Сына Божия: от Его чудесного Воплощения до страданий и страшной смерти на Кресте – является исполнением обетования Творца, данного некогда нашим прародителям. Бог обещал послать в мир Того, Кто возьмёт на Себя наши немощи, понесёт наши болезни (Ис. 53, 4) и спасёт людей Своих от грехов их (Мф. 1, 21). Это обетование Господь подтверждал неоднократно через Своих пророков. Этому обещанию оставался верен даже тогда, когда народ избранный отступал от завета и нарушал волю Создателя.

В Воскресении же Христовом явлена в полноте любовь Божия, ибо преодолена, наконец, смерть – последний рубеж, отчуждавший человека от истинного Источника жизни. И хотя физическая смерть существует и убивает человеческие тела, она более не способна убивать наши души, то есть лишать нас жизни вечной в общении с Творцом. Смерть повержена – её жало вырвано (1 Кор. 15, 55). Пленил плен Господь (Еф. 4, 8) и низложил ад. У Бога не остаётся бессильным никакое слово (Лк. 1, 37) – воистину Он воскрес, как сказал (Мф. 28, 6)!

В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов и наших стран. Власти применяют ограничительные меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии. В некоторых странах пастырской ответственности Московского Патриархата остановлено проведение общественных богослужений, в том числе и Божественной литургии. Однако нам, православным христианам, не должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться панике. Мы призваны хранить внутренний мир и помнить слова Спасителя, произнесённые накануне Его искупительных страданий: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33).

Пасха стала для человечества переходом от рабства греху к свободе Царства Небесного, в свободу славы детей Божиих (Рим. 8, 21). Только благодаря Воскресению Спасителя мы обретаем подлинную свободу, о которой свидетельствует всехвальный Павел, призывающий нас: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос» (Гал. 5, 1). Сколько раз мы читали или слышали эти слова? А теперь задумаемся: не живём ли мы сегодня так, будто и не было вовсе Воскресения Христова? Не размениваем ли вдруг открывшееся нам богатство вечности на бесконечные заботы, вновь пленяясь суетой мира сего, поддаваясь преходящим страхам и забывая о нетленных духовных сокровищах и истинном призвании христианина служить Господу в святости и правде пред Ним (Лк. 1, 75)?

Однако чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом (Иак. 1, 27) в том и состоит, чтобы по примеру, явленному нам в Евангелии Пастырем Добрым, снисходить друг ко другу любовью и терпением, помогать и поддерживать друг друга в испытаниях. Никакие внешние ограничения не должны расторгнуть наше единство и отнять у нас ту настоящую духовную свободу, которую мы все обрели чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, победившего смерть и даровавшего нам возможность называться и быть детьми Божиими (1 Ин. 3, 1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32) у всех верных чад Церкви, ибо порознь мы члены, а вместе – Тело Христово, и ничто не может отлучить нас от любви Божией (Рим. 8, 39). А потому те, кто не имеет возможности сегодня в силу объективных причин прийти в храм и помолиться, пусть знают, что о них помнят и молятся. Вера даёт нам силу жить и с помощью Божией преодолевать различные недуги и испытания, в том числе и то, что пришло в нашу жизнь через распространение опасного вируса.

Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить общие молитвы о том, чтобы Господь даровал нам, несмотря на все трудности, оставаться соучастниками благодатной литургической жизни Церкви, чтобы Священное Таинство Евхаристии совершалось и верные могли со дерзновением приступать к истинному Источнику Жизни – Святым Христовым Тайнам, чтобы больные получили исцеление, а здоровые ограждены были от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель не оставит нас и ниспошлёт нам твёрдость и мужество для непоколебимого стояния в вере и спасительного прохождения земного пути к жизни вечной.

Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сёстры, со светлым праздником Святой Пасхи и призываю непрестанно являть образ настоящих учеников Спасителя, подавая добрый пример окружающим людям и возвещая совершенство «Призвавшего вас от тьмы в чудный свой свет» (1 Пет. 2, 9), дабы мы во все дни жизни нашей делами свидетельствовали о непреходящей силе и верности пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 2020 год, Москва.