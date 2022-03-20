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Патриотическая акция «Непобедимая страна» в Судакской крепости

Патриотическая акция «Непобедимая страна» в Судакской крепости

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Крыму 21:33 20.03.2022

В восьмую годовщину событий Крымской весны в Музее-заповеднике «Судакская крепость» был объявлены День открытых дверей. Также здесь прошла патриотическая акция «Непобедимая страна».

Патриотическая акция «Непобедимая страна» в Судакской крепости

В мероприятии приняли участие юнармейцы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в городском округе Судак под руководством подполковника запаса Олега Семова, члены Судакской городской организации КРО ВООВ «Боевое братство» во главе с Геннадием Маркозой, а также жители и гости курортного города.

Патриотическая акция «Непобедимая страна» в Судакской крепости

Концертная программа «Непобедимая Россия» в исполнении солистов и вокального ансамбля «Славия» Крымской государственной филармонии создала особое настроение на уровне высокого подъема патриотических и гражданских чувств. Артисты исполнили песни о Крыме и России, наполненные словами счастья, свободы, единства и гордости за родной Крым и свою страну, — рассказали в министерстве культуры РК.

Патриотическая акция «Непобедимая страна» в Судакской крепости

Флешмоб «Zа правду!», когда была выложена буква Z в цветах триколора, проведен в поддержку Президента Владимира Путина и российской армии, выполняющей в настоящее время сложнейшую специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Патриотическая акция «Непобедимая страна» в Судакской крепости

Шествие с огромным флагом Российской Федерации объединило всех участников. Взрослые и дети с гордостью прошли вдоль стен крепости с российским триколором, тем самым символизируя сплоченность русского народа.

Патриотическая акция «Непобедимая страна» в Судакской крепости

Патриотическая акция «Непобедимая страна», проведенная в День воссоединения Крыма с Россией, продемонстрировала позицию крымчан в сложное для страны время: Zа мир без нацизма!  Zа Президента! Zа Россию! – отмечает пресс-служба министерства культуры РК

Патриотическая акция «Непобедимая страна» в Судакской крепости

Фото: пресс-служба министерства культуры РК.


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