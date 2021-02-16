Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Пауэрлифтеры из Севастополя вошли в состав сборной России

crimeapress_news

реклама в крыму


Пауэрлифтеры из Севастополя вошли в состав сборной России

Пауэрлифтеры из Севастополя вошли в состав сборной России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:48 16.02.2021

Команда Севастополя по пауэрлифтингу на Чемпионате и Первенстве России по пауэрлифтингу (жиму и жиму классическому) в Туле  заняла 4-е место среди 38 регионов по сумме очков.  По итогам соревнований атлеты А. Назаренко и В. Киселев вошли в сборную России.  Старший тренер Федерации пауэрлифтинга Севастополя Михаил Паллер оценивает результаты выступления спортсменов отделения пауэрлифтинга севастопольской школы N2 олимпийского резерва как высокие.

Чемпионат проходил 11-15 февраля 2021 года. Мастер спорта Алексей Назаренко принёс сборной две медали — серебро в весовой категории до 83 кг с результатом в жиме 270 кг и золото  в весовой категории 83 кг — с  результатом в 202,5 кг в жиме классическом.  Феноменальный результат — 310 кг показал мастер спорта Валентин Киселев, завоевал первое место в весовой категории до 93 кг. Впервые в своей спортивной карьере справился с весом 300 кг мастер спорта Александр Доценко! Он выступал в весе до 120 кг. На Первенстве России севастопольский спортсмен Иван Кочетов завоевал бронзовую медаль в жиме лёжа в весовой категории до 105 кг. Поздравления тренеру сборной Владиславу Апанасенко! — отмечают специалисты.

Пауэрлифтеры из Севастополя вошли в состав сборной России Пауэрлифтеры из Севастополя вошли в состав сборной России Пауэрлифтеры из Севастополя вошли в состав сборной России

Пауэрлифтеры из Севастополя вошли в состав сборной России

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.