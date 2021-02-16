Пауэрлифтеры из Севастополя вошли в состав сборной России

Команда Севастополя по пауэрлифтингу на Чемпионате и Первенстве России по пауэрлифтингу (жиму и жиму классическому) в Туле заняла 4-е место среди 38 регионов по сумме очков. По итогам соревнований атлеты А. Назаренко и В. Киселев вошли в сборную России. Старший тренер Федерации пауэрлифтинга Севастополя Михаил Паллер оценивает результаты выступления спортсменов отделения пауэрлифтинга севастопольской школы N2 олимпийского резерва как высокие.

Чемпионат проходил 11-15 февраля 2021 года. Мастер спорта Алексей Назаренко принёс сборной две медали — серебро в весовой категории до 83 кг с результатом в жиме 270 кг и золото в весовой категории 83 кг — с результатом в 202,5 кг в жиме классическом. Феноменальный результат — 310 кг показал мастер спорта Валентин Киселев, завоевал первое место в весовой категории до 93 кг. Впервые в своей спортивной карьере справился с весом 300 кг мастер спорта Александр Доценко! Он выступал в весе до 120 кг. На Первенстве России севастопольский спортсмен Иван Кочетов завоевал бронзовую медаль в жиме лёжа в весовой категории до 105 кг. Поздравления тренеру сборной Владиславу Апанасенко! — отмечают специалисты.