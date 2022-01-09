Пекари и кондитеры всей страны испекут пирог Желаны. Есть мечты — есть повод их озвучить

В самый загадочный праздник – Старый Новый год пекари и кондитеры всей страны испекут пирог Желаны. Пирог, которым по давнему преданию, угощали Деда Мороза, а он, в благодарность за радушие и гостеприимство, исполнял самое заветное желание.

Фестиваль кондитерского искусства Тортида возрождает эту чудесную традицию. Когда мы услышали это предание, то поняли, что такой добрый и волшебный обычай обязательно нужно воссоздать, особенно в наше непростое время. Сказка о пироге Желаны – это повествование о любви, счастье, вере в чудо и надежде. И очень символично, что старинный рецепт проработала и адаптировала лучший пекарь Крыма и Юга России Надежда Гончарюк г. Джанкой, ведь надежда – это то, что позволяет нам преодолевать все трудности, — отмечают в пресс-службе фестиваля.

А история, связанная с пирогом Желаны, такова:

Много лет тому назад жил в государстве Русском один Коннозаводчик. Повсюду слышали о скакунах его аравийских отборных, породистых да выносливых. Да не только этим славился он. Шла молва людская, что дочь у него красавица редкостная. Как пришла пора замуж ей выходить, женихи со всей империи сватались. Всем отказала — никто ей по сердцу не пришёлся. Вздыхал старик грустно, но с решением дочери соглашался. «Коли такова её воля, так тому и быть!». Любил её он больше всего на свете и ни в чем ей отказать не мог.

Но вот как-то раз из земель заморских купец с сыном домой возвращались. Везли они сладости диковинные, шоколад да специи редкие. Заехали они в деревню: путь впереди долгий, а лошади их притомились. Здесь, слыхали они, известный Коннозаводчик живет. Начали у людей спрашивать, где дом его. Местные люди, добрые и гостеприимные, дорогу им и указали. Пришли они к Коннозаводчику, дары ценные поднесли ему, полные сундуки подарков, сластей заморских, индийских и китайских яблок да ягод засахаренных, о трудности своей поведали. «Не беда — говорит Коннозаводчик — лучших скакунов моих вам подберу. А пока отдохните с дороги, отобедайте у меня дома. Радость моя, дочь Желана стол накроет, все сама приготовила». Согласились купец с сыном, негоже хорошему человеку в его гостеприимстве отказывать.

Как увидал сын купца дочь хозяина, так дар речи и потерял. В каких местах только не были они с отцом, а такой красавицы в жизни не встречал: коса длинная, русая, глаза ясные, словно звезды блестят, лицо румяное и пригожее. Засмущался он, покраснел да взор потупил. А про себя подумал: «У такой ясной девицы поди и женихов целый двор». А девица смотрит на него и улыбается. Вот стол накрыла она блюдами разными да ароматными. Как попробовали купец с сыном обед, так и стали нахваливать дочь купца за хозяйственность и умения. А Коннозаводчик говорит им: «Мать покойная её этому научила, вся она в неё пошла: такая же красавица, душа добрая, рученьки золотые. А от меня только упрямство, да прямоту и унаследовала, – со смехом добавил он. — Всем женихам, что сватались — отказала: говорит, что не может душой кривить. Коли молодец не по нраву, так ему прямо и отвечает».

Тут сын купца встал из-за стола и говорит: «Не гневись, хозяин радушный. Не сочти за дерзость слова мои. Не встречал я никого прекрасней дочери твоей на всей земле, отдай её за меня замуж. Беречь и заботиться о ней буду, не обижу никогда». А Коннозаводчик ему и отвечает: «Вижу, хорошие вы люди, честные и открытые, ежели дочь согласится женою твоею стать — дам свое благословение родительское». А она и рада речам этим, ведь сразу добрый молодец ей приглянулся, как только в дом к ним пожаловал. Вскоре и свадьбу сыграли. Побыли молодые еще немного в доме гостеприимном, и отправились в купеческий дом жить.

Жили они счастливо, горя не знали. Свекровь невесткой молодой не нарадуется, все у неё по хозяйству ладится, умелая да работящая, ласковая и её как мать родную почитает. Подходил год к концу и стала молодая грустней день ото дня — в окно глядит, и вздыхает тяжело. Заметила это мать и говорит сыну: «Печалится наша голубушка о чем-то, с каждым днем мрачней да молчаливей становится, песен веселых больше не поет, понурив голову ходит. Не обидели ли мы её чем ненароком?»

Вот и говорит вечером молодец любимой своей: «Желана, душа моя, не таи от меня печали своей. Что за груз на сердце носишь? Не случилось ли чего?»

Отвечает ему жена-красавица: «Все хорошо, милый мой. Как дочь родную меня батюшка и матушка твои приняли, слова дурного от них никогда не слышала. Да вот тоскую я только по отцу моему, душа печалью наполняется от мысли, что не знаю, как он там один, без меня».

Улыбнулся молодец и отвечает: «Что же ты, лебёдушка, сразу не сказала мне об этом? Эту печаль твою не трудно развеять. Собирайся в путь-дорогу, навестим отца твоего, к Новому Году как раз поспеем, подарков к празднику привезем да по хозяйству подсобим».

Посветлело враз лицо Желаны, глаза её засияли. Обняла она мужа своего и поцеловала крепко.

Вот отправились они в путь-дорогу, далека она была, да с легким сердцем молодые ехали. Как увидел дочь свою Коннозаводчик на пороге дома, так все лицо его морщинистое улыбкой озарилось. Зятя тепло поприветствовал, дочь обнял крепко. Оглядел её: «Эх, красавицей пуще прежнего стала!» Засмеялась она, в разговорах семейных весь вечер и скоротали втроём.

А на утро следующее беда приключилась. Скакуны новые, норовистые ограду сломали да разбежались. Отправился супруг молодой с отцом и несколькими людьми его на поиски жеребцов сбежавших. Хозяйка молодая тем временем дома осталась, яства праздничные на стол новогодний готовить. Поставила она опару в печь на пирог ягодный, да слышит вдруг за окном завыло, заревело. Выглянула в окно, а там буря снежная разыгралась. Небо тучами мрачными серыми затянуло.

Встревожилась Желана: «Как же супруг с отцом домой доберутся, дорогу найдут – замело ведь все кругом?» Погрузилась она в думы тяжкие, да вдруг вспомнила, что тесто в печи надолго оставила. Стала тесто вымешивать, да от волнения ягоды, что с фруктами заморскими и пряностями настаивались, прям в тесто и добавила. Пока стол накрывала и пирог подоспел, сиропом из бобов диковинных полила, да во двор пошла. Вдруг видно кого? А за дверью метёт — заметает вьюга, ветер свистит, деревья под тяжестью снега гнутся ничего уж и вблизи не разглядеть!

Села она на крыльцо, причитать стала: «Что же ты, Мороз Иванович, в новогодний вечер лютуешь, людей пугаешь да праздника лишаешь?» Тут ей в ответ смех далекий послышался. Подивилась она чуду этому и говорит: «Покажись дедушка, в гости тебя приглашаю, пирогом праздничным угостить хочу».

Тут позёмка замела, и Дед Мороз из облака снежного вышел: «Ну веди, красавица, угощай, раз в гости позвала».

Завела она его в горницу, огонь в очаге потушила, за стол праздничный посадила, да пирогом потчевать стала. Поел Дед Мороз, обтёр бороду и говорит: «Спасибо тебе, молодушка, за приглашение, радушие и угощение. Душа у тебя добрая и светлая, а хозяйка ты гостеприимная и умелая. Всем твой пирог хорош (описание вкуса и внешнего вида пирога, списанного с нашего). В благодарность за него исполню любое твое желание, да только самое заветное».

Обрадовалась она, услыхав это, и отвечает: «Одного только желаю я: чтобы муж мой да отец родной с людьми своими домой воротились целые и невредимые».

«Так и быть, красавица, не печалься боле, исполню я твое желание», — ответил Мороз Иванович.

Сказал он так и исчез. Не успела она даже и поблагодарить его.

Выскочила она во двор, даже кожух не накинула, а там красота кругом волшебная: буря утихла, небо звёздами покрылось и снег серебром на землю падает. Прислушалась, а за воротами ржание коней доносится, голоса знакомые, смех милого её.

С тех самых времен и берет своё начало традиция: только раз в году – в канун Нового года, пирог желаний – Пирог Желаны печь. И каждый вкусивший его может загадать своё самое сокровенное и искреннее желание, которое Дед Мороз обязательно исполнит…

фото: пресс-служба фестиваля Тортида

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