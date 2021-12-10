Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Пенсию за декабрь и январь могут выдать в декабре

crimeapress_news



реклама в крыму
Пенсию за декабрь и январь могут выдать в декабре
Иллюстрация: m.gazeta.ru

Пенсию за декабрь и январь могут выдать в декабре

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:58 10.12.2021

Некоторые российские пенсионеры могут получить перед Новым годом сразу две пенсии, сообщает РИА Новости. Предполагается, что двойные выплаты получат те, кому полагаются деньги первого числа каждого месяца. «Вторая», то есть январская пенсия поступит им в конце декабря.

В Пенсионном фонде России отметили, что количество нерабочих дней Почты России в январе сократилось. Таким образом, пенсионеров, получающих выплаты с третьего числа, изменения графика не касаются.

Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому в начале каждого месяца выплачивают, выплатят в конце декабря, — уточнили в ПФР.

Сам Пенсионный фонд России заранее перечисляет в доставочные организации январские пенсии. Кстати, уже проиндексированные. С 1 января 2022 года страховые пенсии россиян вырастут на 5,9 процента. Далее все зависит от доставочных организаций. Если они не работают в первых числах января, то позаботятся о пенсионерах заранее. При этом важно учитывать, что в каждом регионе свой график доставки пенсий и пособий, которые идут через ПФР, поэтому важно ориентироваться именно на региональные особенности.

Уточнить график выплат пенсий и иных выплат можно по номеру телефона клиентской службы своего региона. Найти эти контакты можно на официальном сайте ПФР, выбрав регион проживания и нажав кнопку «Контакты отделения и клиентских служб».

Пенсию за декабрь и январь могут выдать в декабре

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:

<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.