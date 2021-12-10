Пенсию за декабрь и январь могут выдать в декабре

Некоторые российские пенсионеры могут получить перед Новым годом сразу две пенсии, сообщает РИА Новости . Предполагается, что двойные выплаты получат те, кому полагаются деньги первого числа каждого месяца. «Вторая», то есть январская пенсия поступит им в конце декабря.

В Пенсионном фонде России отметили, что количество нерабочих дней Почты России в январе сократилось. Таким образом, пенсионеров, получающих выплаты с третьего числа, изменения графика не касаются.

Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому в начале каждого месяца выплачивают, выплатят в конце декабря, — уточнили в ПФР.

Сам Пенсионный фонд России заранее перечисляет в доставочные организации январские пенсии. Кстати, уже проиндексированные. С 1 января 2022 года страховые пенсии россиян вырастут на 5,9 процента. Далее все зависит от доставочных организаций. Если они не работают в первых числах января, то позаботятся о пенсионерах заранее. При этом важно учитывать, что в каждом регионе свой график доставки пенсий и пособий, которые идут через ПФР, поэтому важно ориентироваться именно на региональные особенности.

Уточнить график выплат пенсий и иных выплат можно по номеру телефона клиентской службы своего региона. Найти эти контакты можно на официальном сайте ПФР, выбрав регион проживания и нажав кнопку «Контакты отделения и клиентских служб».

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