Пенсионеры и турист. Коронавирус в Севастополе

По состоянию на утро 8 августа в Севастополе зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших – двое севастопольских пенсионеров и мужчина, приехавший в город на отдых. Шесть человек выписали после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 374 человека. В настоящий момент в стационарах находится 40 человек. Выздоровели 312 человек, 11 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 178 человек, в городской больнице № 9 – 107. Под наблюдением по месту жительства – 233 человека, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.