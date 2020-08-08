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Фото: ФБ

Пенсионеры и турист. Коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:14 08.08.2020

По состоянию на утро 8 августа в Севастополе зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших – двое севастопольских пенсионеров и мужчина, приехавший в город на отдых. Шесть человек выписали после выздоровления.  Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 374 человека. В настоящий момент в стационарах находится 40 человек. Выздоровели 312 человек, 11 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 178 человек, в городской больнице № 9 – 107.   Под наблюдением по месту жительства – 233 человека, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Пенсионеры и турист. Коронавирус в Севастополе

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