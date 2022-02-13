Пентагон выразил озабоченность российскими учениями в Черном море

Учения России в Черном море могут угрожать суверенитету Украины. Об этом заявил в воскресенье, 13 февраля, официальный представитель Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC .

Мы должны рассматривать это в контексте происходящего вокруг Украины… Они (Россия. — Ред.) нарастили силы ВМС в Черном море, но они также задействуют потенциал, который может угрожать суверенитету Украины, — отметил он.

Вместе с тем Кирби уточнил, что это касается и танковых учений в Белоруссии. Однако официальный представитель Пентагона не привел никаких доказательств своих слов о якобы угрозе со стороны РФ.

Накануне стало известно, что в начавшихся масштабных учениях российского Черноморского флота принимают участие более 30 кораблей, которые базируются в Севастополе и Новороссийске. Целью учений является отработка обороны морского побережья Крыма, пунктов базирования Черноморского флота, а также объектов экономики страны и морских коммуникаций от возможных военных угроз условного противника.

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