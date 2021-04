Автор: U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Eben Boothby - This Image was released by the United States Navy with the ID 050715-N-8163B-009

Передумали? Корабли ВМС США не пошли в Черном море Эсминцы ВМС США «Roosevelt» и «Donald Cook» приостановили свое движение в сторону Черного моря. Американские военные корабли неожиданно изменили свой маршрут и зашли на остров Крит. Там они провели весь вчерашний день. Сообщается, что эсминцы встали на якорь в пункте материально-технического обеспечения ВМС США в бухте Суда. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу накануне вечером заявил: США устно подтвердили нам, что отменили проход. Письменного уведомления пока нет. Он отметил, что если американские корабли не пройдут через проливы в четверг, 15 апреля, то в соответствии с конвенцией Монтрё США снова смогут запросить проход кораблей только через 15 дней. Вечером, согласно данным ресурса Marinetraffic , эсминцы покинули остров. «Donald Cook»уже прибыл в порт Рота (главную базу ВМФ Испании). Эксперты пока не могут назвать точную причину, почему США решили изменить свои планы. Совпадение: изменение курса следования произошло на следующий день после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Напомним, ранее отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб. *Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей. Расскажи друзьям!

