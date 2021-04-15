Передумали? Корабли ВМС США не пошли в Черном море

Эсминцы ВМС США «Roosevelt» и «Donald Cook» приостановили свое движение в сторону Черного моря. Американские военные корабли неожиданно изменили свой маршрут и зашли на остров Крит. Там они провели весь вчерашний день. Сообщается, что эсминцы встали на якорь в пункте материально-технического обеспечения ВМС США в бухте Суда.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу накануне вечером заявил:
США устно подтвердили нам, что отменили проход. Письменного уведомления пока нет.
Он отметил, что если американские корабли не пройдут через проливы в четверг, 15 апреля, то в соответствии с конвенцией Монтрё США снова смогут запросить проход кораблей только через 15 дней.
Вечером, согласно данным ресурса
Эксперты пока не могут назвать точную причину, почему США решили изменить свои планы. Совпадение: изменение курса следования произошло на следующий день после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
Напомним, ранее отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб.
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