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Передумали? Корабли ВМС США не пошли в Черном море
Автор: U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Eben Boothby - This Image was released by the United States Navy with the ID 050715-N-8163B-009

Передумали? Корабли ВМС США не пошли в Черном море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:06 15.04.2021

Эсминцы ВМС США «Roosevelt» и «Donald Cook» приостановили свое движение в сторону Черного моря. Американские военные корабли неожиданно изменили свой маршрут и зашли на остров Крит. Там они провели весь вчерашний день. Сообщается, что эсминцы встали на якорь в пункте материально-технического обеспечения ВМС США в бухте Суда.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу накануне вечером заявил:

США устно подтвердили нам, что отменили проход. Письменного уведомления пока нет.

Он отметил, что если американские корабли не пройдут через проливы в четверг, 15 апреля, то в соответствии с конвенцией Монтрё США снова смогут запросить проход кораблей только через 15 дней.

Вечером, согласно данным ресурса Marinetraffic, эсминцы покинули остров. «Donald Cook»уже прибыл в порт Рота (главную базу ВМФ Испании).

Эксперты пока не могут назвать точную причину, почему США решили изменить свои планы. Совпадение: изменение курса следования произошло на следующий день после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Напомним, ранее отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб.

Передумали? Корабли ВМС США не пошли в Черном море

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