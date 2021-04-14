Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море «встречать американцев»

Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочёк», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования, — сообщает отдел информобеспечения Черноморского флота.

Отмечается, что корабли провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени.

В учениях также задействованы самолёты и вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ.

Ранее сообщалось, что малые ракетные корабли Черноморского флота «Грайворон» и «Вышний Волочёк» провели совместное учение по противовоздушной обороне (ПВО) с Морской авиацией ЧФ.

«Изюминку» учениям кораблей Черноморского флота добавляет тот факт, что сегодня через Босфор в Черное море должны зайти корабли ВМС США «Roosevelt» и «Donald Cook».