Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море «встречать американцев»

crimeapress_news

реклама в крыму
Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море «встречать американцев»
Фото: пресс-служба ЮВО

Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море «встречать американцев»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:46 14.04.2021

Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочёк», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования, — сообщает отдел информобеспечения Черноморского флота.

Отмечается, что корабли провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени.

В учениях также задействованы самолёты и вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ.

Ранее сообщалось, что малые ракетные корабли Черноморского флота «Грайворон» и «Вышний Волочёк» провели совместное учение по противовоздушной обороне (ПВО) с Морской авиацией ЧФ.

«Изюминку» учениям кораблей Черноморского флота добавляет тот факт, что сегодня через Босфор в Черное море должны зайти корабли ВМС США «Roosevelt» и «Donald Cook».

Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море «встречать американцев»

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.