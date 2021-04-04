Передвижной флюорограф проехал по южнобережным селам – обследование прошли 479 крымчан

В ходе месячника по борьбе с туберкулезом фтизиатрическая служба Республики Крым проводит обследование населения на передвижном флюорографе. Об этом рассказала главный внештатный специалист фтизиатр минздрава РК, заместитель директора ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» Лилия Мамотенко.

С 23 марта по 1 апреля флюорографические обследования проводились в населенных пунктах Южнобережья. Выезды состоялись в населенные пункты: Понизовка, Парковое, Гаспра, Форос, Симеиз, Береговое, Голубой Залив и Оползневое. Возможностью пройти обследование на современном цифровом оборудовании воспользовались 479 человек, — рассказала специалист.

6-7 апреля все желающие смогут пройти бесплатное обследование на современном флюорографе на ул.Кирова 1/11 в Симферополе. Далее запланированы выезды в Бахчисарайский район – села Скалистое, Голубинка и Холмовка. После чего передвижной флюорограф отправится в Ленинский район Крыма.