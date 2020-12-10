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Передвижные мобильные комплексы позволят повысить доступность медицинской помощи в Крыму

Передвижные мобильные комплексы позволят повысить доступность медицинской помощи в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:36 10.12.2020

Использование передвижных специализированных медицинских комплексов позволит повысить доступность медицинской помощи в Крыму. Об этом сообщила главный внештатный специалист терапевт министерства здравоохранения РК, заместитель главного врача по медицинской части  ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Анна Николаева.

Использование передвижных медицинских комплексов в населенных пунктах Республики Крым позволит значительно повысить доступность медицинской помощи, увеличить показатель диспансеризации и профилактических осмотров. Что, в свою очередь, будет способствовать повышению ранней выявляемости и более успешному лечению опухолевых процессов молочной железы, легких, а также туберкулеза, — подчеркнула Анна Николаева.

Министерством здравоохранения Республики Крым законтрактован полный объем передвижных специализированных медицинских комплексов, запланированный на 2020 год в рамках реализации  региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Общая стоимость 10 комплексов, включенных в закупку, составила 225,99 миллионов рублей.

Передвижные медицинские комплексы поставлены в медицинские организации  Алушты, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Советского, Черноморского и Красногвардейского районов. В девяти из них комплексы уже успешно введены в эксплуатацию. В Черноморском районе завершаются подготовительные работы, готовится разрешительная документация.

Все медицинские комплексы оборудованы цифровым маммографом, флюорографом и рабочим местом врача.

Передвижные мобильные комплексы позволят повысить доступность медицинской помощи в Крыму

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.

Передвижные мобильные комплексы позволят повысить доступность медицинской помощи в Крыму

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