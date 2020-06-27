Передышка? В Крыму за сутки — два новых случая заболевания коронавирусом

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 2 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 26 июня на территории Республики Крым подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции. Оба случая выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям. Заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 646 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 485 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 31 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период — 478 человек.