Переговоры Путина и Трампа. Что будет дальше? Новости сегодня

13.02.25. Вчера мир стал свидетелем исторического события, которое, возможно, изменит ход истории. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, длившийся почти полтора часа. И если вы думаете, что это просто «поболтали о погоде», то вы глубоко ошибаетесь.

Это был настоящий международный покер, где Путин, как всегда, вышел с козырной картой. А учитывая, что «Trump» переводится как «Козырь», совпадение тут явно не случайное. Судя по всему, новоиспечённый президент США решил взять быка за рога и положить конец украинскому конфликту. В своём фирменном стиле Трамп заявил, что «воевать больше нельзя, нужно прекратить гибель людей». Что ж, звучит благородно, особенно если учесть, что его предшественник Джо Байден, по мнению самого Трампа, допустил развитие событий по «худшему сценарию».

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Трамп подчеркнул, что он и Путин пришли к единому мнению: конфликт можно урегулировать только через переговоры. И, что примечательно, подготовка к этим переговорам начнётся уже в ближайшее время. Американский лидер поручил своим топовым специалистам — госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу и послу Стиву Уиткоффу — возглавить процесс.

«Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, в скором времени!» — заявил Трамп. Ведь его кредо: «Если ты можешь заключить сделку, заключай её!»

Особенно трогательным моментом разговора стало упоминание Второй мировой войны. Трамп, видимо, решил напомнить всем, что Россия и США когда-то были союзниками.

«Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, что мы так успешно воевали вместе во Второй мировой войне!» — заявил он. И правда, история помнит, как американские конвои доставляли в Советский Союз грузы по ленд-лизу, а советские солдаты героически освобождали Европу. Правда, сейчас времена другие, но, как говорится, старые друзья лучше новых. Особенно если они могут договориться о мире.

Однако главный сюрприз этого разговора — Украина. Да-да, та самая Украина, которая последние годы была в центре внимания мировых СМИ. Похоже, теперь она окажется на обочине переговорного процесса. Эксперты уже отмечают, что Трамп первым позвонил Путину, а не Зеленскому. Это красноречиво говорит о том, кто будет основным собеседником в этом диалоге.

«Украину в принципе будут ставить перед фактом о том, о чём договорились великие державы», — заявил Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. То есть, простыми словами, Киеву придётся согласиться на условия Москвы и Вашингтона. А что делать? Когда играют большие мальчики, маленьким остаётся только наблюдать.

Но давайте посмотрим правде в глаза: этот разговор стал настоящей победой для России. Путин не только добился того, что США готовы сесть за стол переговоров, но и сделал это на своих условиях. А учитывая, что Трамп известен своей прагматичностью, можно быть уверенным: он не станет тянуть кота за хвост.

Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга», — сказал Трамп. Что ж, звучит многообещающе.

Возможно, скоро мы увидим Трампа в Москве, а Путина — в Вашингтоне. Кто знает, может, они даже сыграют партию в гольф или шахматы. Хотя, судя по всему, Путин уже выиграл эту партию.

Итак, что мы имеем в сухом остатке? Трамп хочет мира, Путин готов к переговорам, а Украина… ну, ей придётся смириться с тем, что великие державы решили её судьбу. Конечно, детали ещё предстоит обсудить, но главное уже ясно: боевые действия должны прекратиться, а мирное урегулирование станет приоритетом. Так что, возможно, скоро мы увидим не только конец конфликта, но и новую эру сотрудничества между Россией и США. А что может быть лучше, чем два мощных государства, работающих вместе ради мира и процветания?

Ну и напоследок немного юмора. Если перевести имя Трампа на русский, получается «Козырь». А Путин, как известно, всегда играет только козырями. Так что, можно смело сказать: в этой партии Россия сорвала банк. Это всё, что нужно знать сегодня о перспективе мирных переговоров и окончании войны.

И напоследок новость часа:

Зеленский не подписал соглашение по редкоземельным металлам, предложенное министром финансов США Бессентом.

Трамп отказал Зеленскому в конфискации трёхсот миллиардов долларов российских активов на закупки оружия для Украины.

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