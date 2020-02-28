«Переместить» не получилось: крымские таможенники выявили и изъяли незадекларированные товары

Более 150 единиц женской одежды общим весом свыше 65 килограммов, незадекларированных должным образом, пытались под видом товаров для личного пользования переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза три жителя приграничной области. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.

В пункте пропуска «Армянск» при проведении таможенного контроля в отношении граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в пешем порядке, внимание таможенников привлекли две женщины и один мужчина с объемными багажными сумками.

При проведении таможенного досмотра должностные лица таможни выявили в сумках граждан в ассортименте женские блузы, пальто, кардиганы, перчатки, кофты, платья, костюмы и другие товары. Каждый из пересекающих границу пытался переместить по 20-25 килограммов новых вещей, — рассказали таможенники.

Граждане сообщили, что сумки с товаром им не принадлежат, и что за перемещение их через таможенную границу ЕАЭС обещано денежное вознаграждение в размере 250 гривен каждому.

В настоящее время Крымской таможней возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование). Весь товар изъят. Назначена комплексная экспертиза, – сообщил начальник Красноперекопского таможенного поста Сергей Бронишевский.

Фото: пресс-служба Крымской таможни.