Переносные вентиляторы для работы в замкнутом пространстве. Что нужно знать?

Переносные вентиляторы для работы в замкнутом и ограниченном пространстве — оборудование специфическое. Применяется оно при осуществлении сложных процессов, связанных с наличием летучих веществ (химических соединений, продуктов горения), которые необходимо «вытеснить» из помещений, чтобы в них могли работать люди. Хотя слово «помещение» здесь, если и применимо, то с большой «натяжкой»: чаще всего эти агрегаты используют сотрудники промышленной и энергетической отраслей, жилищно-коммунальной сферы, обслуживающие канализационные колодцы, тепловые камеры, коллекторы, различные резервуары, водоводы, подземные сооружения, подвалы и т.д. То есть, переносные вентиляторы служат службу там, где возможно скопление опасных газов в концентрациях причиняющих вред здоровью человека (вплоть до летального исхода).

Принцип их действия? Он прост, схематично выглядит так:

Но! Эта внешняя простота — обманчива. Малейшая неисправность аппаратуры, недоработка обслуживающего её персонала и т.д. могут привести в прямом смысле слова к трагедии.

В связи с этим, говорят специалисты, используемые при таких работах вентиляторы дегазации должны быть исключительно профессионального класса. Причём приобретать их стоит у производителей, которые предоставляют на такого рода оборудование всю соответствующую разрешительную документацию (сертификаты), тем самым гарантируя высокие эксплуатационные качества приборов. И, кстати, применение переносных вентиляторов, когда другие способы вентиляции невозможны, оговорено законодательно, а именно пунктами 83-88 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утверждённых приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н.

Что нужно знать о переносных вентиляторах, если стоит вопрос об их покупке? Основной момент — такое оборудование бывает двух видов:

вентиляторы электрические — электрический двигатель вращает крыльчатку, создавая воздушный поток;

— электрический двигатель вращает крыльчатку, создавая воздушный поток; пневматические вентиляторы — соответственно, поток воздуха создаётся пневмодвигателем, который подключают либо к пневмомагистрали, либо к компрессору, либо к баллону со сжатым воздухом.

Какой модели вентилятора отдать предпочтение? В зависимости от будущих условий эксплуатации, однако при выборе необходимо ориентироваться на такую норму:

Независимо от типа промышленного вентилятора, полный обмен воздуха в объёме ОЗП должен обеспечиваться в течение не более 10-15 минут. Исходя из этого определяется требуемая производительность вентилятора, — подчёркивают в компании «ВСП-ВЕНТ», ориентированной на производство и поставку переносных вентиляторов для работы в ограниченных и замкнутых пространствах. — Самый простой вариант выбрать подходящую модель вентилятора – обратиться к специалистам, они помогут сделать правильный выбор.