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Переулок Геннериха в Севастополе отремонтируют в этом году

Переулок Геннериха в Севастополе отремонтируют в этом году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:00 07.09.2021

Участок дороги в Нахимовском районе между улицей Генерала Родионова и площадью Геннериха общей протяженностью 0,14 км вошел в программу национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год. Переулок Геннериха ведет к поликлинике №5 (поликлиническое подразделение №1) и женской консультации №3.

Подрядная организация «Дорожник» выполнит фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев, восстановление бордюров, переустройство плиточного покрытия. После завершения основных строительно-монтажных работ на улице восстановят дорожные знаки, обустроят пешеходный переход и нанесут дорожную разметку. Срок окончания работ – 31 сентября, — сообщили в правительстве Севастополя.

Переулок Геннериха в Севастополе отремонтируют в этом годуНапомним, переулок носит имя участника первой обороны Севастополя. Василий Геннерих — полевой военный инженер. Он прибыл в Севастополь в конце июня 1855 г. и был назначен руководителем оборонительных работ на Корабельной стороне города. По его инициативе во второй линии обороны, позади 2-го бастиона, была сооружена батарея № 124, которую называли батареей Геннериха. 27 августа 1855 г., в последний день обороны города, Геннерих привел к Малахову кургану две роты солдат 4-го и 6-го саперных батальонов с офицерами и инженерами и принял личное участие в бою за ключевую позицию. За боевую службу в Севастополе Геннерих был награжден орденом св. Георгия 4-й степени.

Переулок Геннериха в Севастополе отремонтируют в этом году

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