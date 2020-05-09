Перевод личных документов: когда результат зависит от профессионализма исполнителя

Главный момент, который стоит знать, когда речь заходит о переводе личных документов — это мероприятие в большинстве случаев невозможно «провернуть» самостоятельно. Даже если вы полиглот со стопроцентным знанием нескольких языков мира. Ведь в основе процесса лежит не столько знание «предмета», сколько соблюдение стандартов и требований, которые предъявляются к переведённым документам в том случае, если они впоследствии должны иметь юридическую силу аналогично оригиналам.

Именно поэтому перевод личных документов — дело профессиональных переводчиков, имеющих на то право и по образованию, и по долгу службы. Плюс к этому, многие переведённые с одного языка на другой личные «документы» приобретают статус «юридически значимых» только тогда, когда правильность их оформления подтвердит и заверит нотариус. Услуги такого рода оказывают специализированные компании — по ссылке, сотрудники которых берут на себя ответственность за адекватное осуществление всех выше обозначенных действий.

Какие же личные документы для того, чтобы быть переведёнными, требуют такого внимания?

Скажем так: все те, которые так или иначе, но являются официальными и подтверждающими те или иные данные. В частности, к основным «бумагам» такого рода относятся: паспорта, дипломы и аттестаты об образовании, удостоверения водителей, трудовые книжки, различные свидетельства, справки и выписки, выданные госорганами, и т.д.

Все ли документы из выше перечисленных должны заверяться в нотариальном порядке?

Большинство, но есть и такие, которые могут быть заверены собственными печатями компаний, которые профессионально занимаются переводами.

Почему важно обращаться за помощью в переводе к профессионалам? Возможно ли — при наличии соответствующих знаний — всё-таки решить задачу собственноручно?

Да, возможно. Если у вас есть высшее языковое образование, диплом о получении которого доведётся предъявлять нотариусу, в случае необходимости заверения переведённых документов (в нотариальную контору, к слову, в случае самостоятельного перевода, также доведётся обращаться лично). Однако стоит учесть, что при переводе официальных бумаг есть ряд тонкостей, которые в обязательном порядке должны быть соблюдены, чтобы документ был признан юридически состоятельным. И речь идёт не только о максимальной точности и полноте перевода (не допустимы ошибки, опечатки, не утверждённые аббревиатуры и т.д.), но и правильности оформления готового документа в соответствии с установленными стандартами, критериями, а также юридическими формальностями и требованиями государства, где этот документ будет «в ходу».

И в завершение озвучим ещё один момент. С каждым годом все больше в нашу жизнь входят документы, представленные в электронном виде, так что — да: переводами такого рода «бумаг» специализированные компании также занимаются. Прогресс и в этом плане на месте не стоит:

Мы, к примеру, принимаем документы в любом виде: рукописном, печатном или электронном. По желанию клиента, перевод может предоставляться как на бумажном носителе, так и в формате документа Word или любого другого графического редактора, — озвучивают свой алгоритм работы специалисты Бюро переводов «WordPrime».

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