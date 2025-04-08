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Переживут ли тюльпаны Никитского ботанического сада вернувшуюся на полуостров зиму
фото: © РИА Новости . Алексей Мальгавко

Переживут ли тюльпаны Никитского ботанического сада вернувшуюся на полуостров зиму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:49 08.04.2025

Ухудшение погоды не повлияло на цветение тюльпанов в Никитском Ботаническом саду, где сейчас проходит цветочный парад «Салют Победы». Об этом РИА Новости Крым рассказала сотрудник сада, кандидат биологических наук Вера Зыкова.

Тюльпаны — достаточно устойчивые растения, даже в состоянии цветения. Мы не думаем, что нынешняя погода как-то существенно скажется на них. Тем более, по прогнозу морозов и снега на Южном берегу не предвидится. Вообще, статистически, последняя дата заморозков у нас — 6 апреля. Соответственно, никакой особой защиты цветам не нужно. Такая погода – это нормально для всех наших растений, — прокомментировал ситуацию специалист.

Также она напомнила, что парад тюльпанов в этом году открылся 4 апреля, когда 120 сортов из 150 представленных уже цвели. При этом сроки цветения разных сортов отличаются, а поскольку ряд из них – новинки, ученые фактически в режиме реального времени изучают длительность их цветения в условиях сада. В этой связи специалисты Никитского ботанического сада рекомендуют независимо от погоды не слишком откладывать визит на цветочную выставку.

Поскольку, как только тюльпаны начинают расцветать, они постепенно начинают и отцветать. Сейчас самый пик, самая красивая картинка. Тюльпаны в каплях дождя выглядят очень эффектно, — пояснила собеседница агентства.

По словам Зыкиной, голосование по выбору самого красивого цветка – генерала парада – продолжается. Победитель будет объявлен уже после завершения выставки. При этом, посетителей ухудшение погоды не испугало.

Вчера и позавчера на выставке было много посетителей и как раз выиграли те, кто пришел раньше, когда шел дождь. Во второй половине дня было уже очень много людей и найти момент, чтобы оказаться в кадре наедине с тюльпанами было уже очень сложно, — констатировала она.

Парад тюльпанов «Салют Победы» открылся в Никитском ботаническом саду в пятницу. В этом году парад посвятили 80-летию Великой Победы. Посетителям выставки представили 110 тысяч цветов 158 сортов. Они радуют посетителей не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках всего Арборетума.

Узнайте больше:  4 апреля в Никитском ботаническом саду - открытие Парада тюльпанов "Салют Победы"

источник: РИА Новости Крым 

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