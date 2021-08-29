Перила из нержавеющей стали — стильное решение, комфорт в эксплуатации

Перила и поручни — не только декоративная деталь экстерьера и интерьера зданий, но и его функциональная часть, эксплуатационные качества которой крайне важны. В большинстве случаев нагрузка на такие конструкции велика, более того они отвечают за комфорт и безопасность людей, так что крайне важна их добротность. Как в плане материалов, из которых перила и поручни изготовлены, так и добротности исполнения.

Существует ли идеальный материал для изготовления таких изделий? По оценкам специалистов, сегодня наиболее отвечают требованиям эксплуатации едва ли не по всем параметрам перила из нержавеющей стали. Впрочем, здесь стоит учесть такой момент: качественные характеристики конструкций во многом зависят от их производителя. И здесь можно, в частности, говорить о том, что изделия со статусом «масс-маркет» практически всегда уступают тем, которые были изготовлены на заказ — https://morkun.com.ua/produkciya/perila-poruchni/. По той простой причине, что только так можно создать изделие точно «заточенное» под конкретное помещение, территорию, здание и т.д.

Перила из нержавеющей стали — плюсы и минусы

Преимущества

Разумеется, «на вкус и цвет»… Другими словами, у перил из любого материала есть как свои преимущества, так и недостатки. Между тем, на день сегодняшний у перил из нержавеющей стали конкурентов действительно не так уж и много. В первую очередь, конечно, за счёт функциональности. Так, такого рода изделия:

могут быть «поставлены на службу» практически везде: и в частных домах, и в общественных местах, и на предприятиях, и в официальных заведениях и т.д.;

не требовательны в уходе, и он точно не дорогостоящий. Даже при небольшом внимании к конструкциям можно быть уверенными, что они прослужат не один год.

окружающая среда оказывает на них малое влияние. В частности, не поддадутся коррозии даже тогда, когда «работают» вне зданий, соответственно, в непростых условиях, связанных с водой, снегом, перепадами температурного режима и т.д.;

прочные. Даже при сильном воздействии они сложно меняют изначально заданную форму;

их монтаж (как и демонтаж) довольно прост. В большинстве случаев такие конструкции модульные, так что собрать их не составляет особого труда.

К плюсам перил из нержавеющей стали однозначно можно отнести и их «внешние данные». Правильно «свёрстанные» конструкции — это стильные решения, уместные практически в любом интерьере. Они могут быть любых форм и размеров. Как стандартными, так и нестандартными, простыми и комбинированными, с заполнением и без, исполненными в «классике» или же в современном стиле.

Модульные системы обеспечивают обширную свободу дизайна, с неограниченными возможностями для комбинации с другими материалами, такими как стекло, филенки панелей или перфорированные листы из нержавеющей стали. Немногие другие материалы имеют эффект, который дает нержавеющая сталь, — отмечают специалисты производственно-коммерческой фирмы «Моркун», специализирующейся на изготовлении, проектировании, монтаже и сервисном обслуживании изделий из чёрного металла и нержавеющей стали.

Минусы

Что касается минусов перил (и поручней) из нержавеющей стали, то стоить отметить — их всего два:

«самоделкиным» в данном случае делать нечего. Без специнструментов «сваять» достойную конструкцию не получится;

есть материалы, к которым такие перила прикрепить невозможно. Гипсокартон, к примеру, или асбестоцемент.

Перила из нержавеющей стали — цена вопроса

Когда преимуществ у конструкции больше, чем минусов, то, конечно, возникает вопрос — «А не будут ли стоить такие изделия как «крыло от боинга»? Столько — точно нет, однако и совсем уж дешёвыми перила из нержавеющей стали не будут. Тот вариант, когда соотношение «качество = цена» должно соблюдаться в полной мере.

Но! Как показывает практика стоимость здесь — не только плата за качество «здесь и сейчас», а и… по сути… плата за долговечность. Перила из нержавеющей стали рассчитаны на длительные нагрузки и долгий срок эксплуатации — десять-пятнадцать лет, как минимум. Если, конечно, возвращаясь к началу разговора, они сделаны добротно. Идеально — на заказ.

иллюстрации: каталог компании «Моркун»