Перспектива: самозанятые смогут регистрировать товарные знаки

Граждане получат право регистрировать собственные товарные знаки. Правительство 27 января одобрило соответствующие поправки в Гражданский кодекс (ГК), сообщили « Известиям » в пресс-службе кабмина. Сейчас такая возможность есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Законопроект важен в первую очередь для самозанятых — для них появится дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг, но нововведение может быть интересно всем людям, развивающим личный бренд, рассказал «Известиям» министр экономического развития Максим Решетников.

Для продвижения

Законопроект, согласно которому граждане, включая самозанятых, смогут регистрировать собственные товарные знаки, одобрен на заседании правительства в четверг и будет внесен в Госдуму «в установленном порядке», проинформировали в пресс-службе кабмина. Документ поступит в парламент уже в ближайшее время. В Минэке ожидают, что Госдума рассмотрит законопроект в весеннюю сессию, то есть в первом полугодии. Однако предполагается отложенный срок его вступления в силу, поэтому самозанятые смогут воспользоваться новым правом не раньше 2023 года.

Согласно действующей редакции ГК, обладателями исключительных прав на товарный знак могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, ряд иностранцев имеют такое право в России без статуса ИП. И новый документ должен ликвидировать это неравенство с россиянами, указали в Минэке.

Решение важно в первую очередь для самозанятых — появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг. По сути, мы даем людям возможность использовать этот актив, развивать личные бренды, — передал «Известиям» через пресс-службу министр экономического развития Максим Решетников.

Отложенный срок вступления законопроекта в силу в Минэке объяснили необходимостью разработки большого пакета подзаконных актов, а также «адаптации IT-инфраструктуры Роспатента».

В качестве самозанятых уже зарегистрировано почти 3,9 млн граждан. Помимо них, новой возможностью смогут воспользоваться адвокаты и нотариусы, а в перспективе это будет интересно всем гражданам, развивающим личный бренд, оценили в министерстве.

Как Басков и Киркоров

Согласно ГК, товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров. Благодаря этому покупатели могут отличить определенный продукт на рынке от многих других, отметил в беседе с «Известиями» член правкомиссии, председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Товарным знаком могут быть слоган, логотип, мелодия и другие средства, позволяющие выделить конкретный товар. Узнаваемый и популярный знак сам по себе становится ценностью, так как привлекает к себе покупателей и повышает продажи. Поэтому немало недобросовестных участников рынка стараются подделывать популярные товарные знаки, — пояснил он.

По его словам, защитить добросовестного производителя может только регистрация товарного знака. В таком случае производитель сможет предъявлять иски к тем, кто копирует без разрешения его товарную марку, подчеркнул глава АЮР.

Эксперт отметил, что разработать и зарегистрировать свои товарные знаки смогут даже няни и репетиторы.

Например, в качестве товарного знака можно оформить собственное имя. Их тезкам, разумеется, не придется менять имена, однако они не смогут вести частную практику в той же сфере под тем же именем-знаком. Сегодня свои имена как товарные знаки зарегистрировали, например, Филипп Киркоров и Николай Басков. Но теперь подобная правовая защита сможет стать доступна не только звездам, но и всем гражданам, — заключил Владимир Груздев.

Значительное число самозанятых работают в креативных отраслях, таких, как информационные услуги, IT-сфера, финансы, литература, изобразительное искусство, и других, обратил внимание заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький. По его словам, в этих областях, связанных с творчеством, возможность закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности крайне востребована. Предлагаемые изменения позволят самозанятым легально индивидуализировать свою продукцию и обеспечивать судебную защиту своих прав на товарный знак, указал эксперт.

Маркетплейс Wildberries поддержал инициативу. По его мнению, нововведения позволят укрепить права самозанятых и в целом повысить популярность этого института. Сейчас через Wildberries свои товары продают около 100 тыс. работающих на себя, за год их число выросло в 10 раз, указали в пресс-службе маркетплейса.

Самозанятые, опрошенные «Известиями», в целом положительно оценивают новацию. Основатель мастерской по изготовлению глиняных игрушек Lepicho Римма Портнова рассказала об интересе к регистрации товарного знака как личного бренда, поскольку она с мужем — тоже самозанятым — принимает участие в ярмарках и выставках. Для работающих на себя товарный знак имеет ценность, если они реализуют свой именной продукт, считает репетитор по английскому языку Валерия Петрова. Она призналась, что ей как частному преподавателю товарный знак пока не нужен, но он мог бы потребоваться, если бы она решила продавать личные курсы.

Товарный знак регистрируется в Роспатенте, на него выдается свидетельство. Для этого необходимо подать заявление о госрегистрации и оплатить пошлины, пояснила «Известиям» юрист «Легес Бюро» Маргарита Курашина. Общий срок предоставления такой госуслуги со всеми проверками составляет 18 месяцев и две недели, уточнила она.

Источник: Известия

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!