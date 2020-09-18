Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Первая партия вакцины от коронавируса в Севастополь поступит 21 сентября

crimeapress_news

Первая вакцина от коронавируса в Севастополь поступит 21 сентября
фото: HVesna (pixabay.com)

Первая партия вакцины от коронавируса в Севастополь поступит 21 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:13 18.09.2020

В первой партии вакцины от коронавируса в Севастополь поставят 42 дозы на 21 человека. В первую очередь будут прививать медицинских работников.

Уже определены списки медработников, которых будут прививать. До конца года ожидается поставка ещё 388 доз на 194 человек, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  первого заместителя директора Департамента здравоохранения Владислава Нусинова.   

По словам специалистов, вакцину в регионы поставляют  в замороженном состоянии при температуре -18 градусов. Условия для размещения и хранения вакцины в Севастополе есть.

Первая партия вакцины от коронавируса в Севастополь поступит 21 сентября

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.