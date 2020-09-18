Первая партия вакцины от коронавируса в Севастополь поступит 21 сентября

В первой партии вакцины от коронавируса в Севастополь поставят 42 дозы на 21 человека. В первую очередь будут прививать медицинских работников.

Уже определены списки медработников, которых будут прививать. До конца года ожидается поставка ещё 388 доз на 194 человек, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора Департамента здравоохранения Владислава Нусинова.

По словам специалистов, вакцину в регионы поставляют в замороженном состоянии при температуре -18 градусов. Условия для размещения и хранения вакцины в Севастополе есть.