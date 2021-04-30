Первомайских демонстраций в городах Крыма не будет. Причина – режим «повышенной готовности»

Торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня весны и труда 1 мая, в городах Крыма не будет: ни демонстраций, ни концертов, ни организованных массовых торжеств и народных гуляний. Причина – действующий указ о режиме «повышенной готовности». Исключения в официальном документе сделаны лишь для Дня Победы.
В силу борьбы с коронавирусной инфекцией завтра первомайские мероприятия проводиться не будут, — уточнил сегодня Глава Крыма Сергей Аксёнов.
Подробнее о все еще действующих в Крыму «коронавирусных запретах» — ЗДЕСЬ .
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