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Первомайских демонстраций в городах Крыма не будет. Причина – режим «повышенной готовности»

Первомайских демонстраций в городах Крыма не будет. Причина – режим «повышенной готовности»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:18 30.04.2021

Торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня весны и труда 1 мая, в городах Крыма не будет: ни демонстраций, ни концертов, ни организованных массовых торжеств и народных гуляний. Причина – действующий указ о режиме «повышенной готовности». Исключения в официальном документе сделаны лишь для Дня Победы.

В силу борьбы с коронавирусной инфекцией завтра первомайские мероприятия проводиться не будут, — уточнил сегодня Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Подробнее о все еще действующих в Крыму «коронавирусных запретах» —  ЗДЕСЬ .

Первомайских демонстраций в городах Крыма не будет. Причина – режим «повышенной готовности»

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