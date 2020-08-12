Первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель

О том, что первые партии вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель, и в первую очередь они будут направлены медикам, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Производство вакцины от коронавируса будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок.

Я думаю, что в первую очередь те производства, которые в Российской Федерации, они будут ориентированы на внутренний рынок, поскольку, нам необходимо закрыть потребность наших граждан, — цитирует ТАСС чиновника.

По словам Михаила Мурашко, Россия будет предлагать производство вакцины и на зарубежных площадках.

Сегодня такие переговоры ведутся. РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — прим. ТАСС) подключился к работе по экспорту непосредственно технологий и лекарственного препарата, возможен выпуск на других площадках, — заявил министр.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции будет добровольной, в том числе для медиков — в тех учреждениях, где до 20% работников уже имеют иммунитет.

В любом случае вакцинация будет добровольной. И те медики, которые уже имеют иммунитет — таких до 20% медицинских работников встречается, в разных организациях разное количество, там вакцинация, мы считаем, что не нужна. Поэтому будет предлагаться непосредственно на выбор медицинскому работнику, — сказал Михаил Мурашко.

Министерство рекомендует привиться от гриппа большинству медицинских работников, а также лицам с хроническими заболеваниями.

Хочу отметить, что мы рекомендовали бы вакцинацию против гриппа всем пациентам, имеющим ожирение, хронические заболевания сердца, болезни легких, диабет. <…> И мы рекомендуем [привиться] медицинским работникам, чтобы обезопасить и их, и пациентов медицинских организаций. Объем вакцинации персонала должен составлять 80-85%, — говорит чиновник.

Глава Минздрава, сообщает ТАСС , также призвал вакцинироваться педагогов и учителей. Кроме того, ведомство рекомендует гражданам, в частности из групп риска, пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции.