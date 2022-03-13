реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Первые резиденты могут приступить к работе в индустриальном парке в Джанкое хоть сейчас

crimeapress_news



реклама в крыму
Первые резиденты могут приступить к работе в индустриальном парке в Джанкое хоть сейчас

Первые резиденты могут приступить к работе в индустриальном парке в Джанкое хоть сейчас

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 13.03.2022

По мнению гендиректора Корпорации развития Республики Крым (КРРК) Даниила Пидаева, первые резиденты могут приступить к работе в индустриальном парке в Джанкое в первой половине этого года.

Мы можем сказать, что в этом году уже будет запущено производство. В частности, рассматривается возможность производства полиэтиленовых труб для водоводов и газопроводов исходя из темпов строительства инженерной инфраструктуры по всей республике, — сообщил руководитель КРРК.

Кроме того, рассматривается возможность налаживания машиностроительного производства, создания домостроительного комбината по выпуску быстровозводимых конструкций из СИП-панелей и срубов. Также на площади около 1 га планируется оборудование комплекса технического обслуживания сельхозтехники, в том числе и крупногабаритной, с возможностью выездного ремонта, предоставление услуг шиномонтажа, автомойки грузовиков, покупки автотоваров.

Площади ряда цехов позволяют разместить в них не просто отдельные производства, но и целые производственные циклы. Исходя из этого, мы рассматриваем того, кто предложит для республики лучшие условия и кого мы сможем поддержать различными программами для развития. Сейчас на рассмотрении находится несколько заявок от потенциальных инвесторов, — отметил Даниил Пидаев.

На территории Джанкойского машиностроительного завода, по его словам, будет создан производственный, научный и учебный комплекс. К примеру, на территории технопарка планируется расположить инновационное производство, учебные классы, аудитории. В этой части планируется взаимодействие с Межрегиональным научно-образовательным центром «МореАгроБиоТех».

Узнайте больше:  В Крыму обнаружили обломки украинского (на самом деле еще советского) беспилотника

Генеральный директор КРРК также напомнил, что территория индустриального парка будет расширена для создания агропромышленного парка с размещением производств по переработке сельхозпродукции. Его площадь может составить 16 га.

Первые резиденты могут приступить к работе в индустриальном парке в Джанкое хоть сейчас


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.