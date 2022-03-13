Первые резиденты могут приступить к работе в индустриальном парке в Джанкое хоть сейчас

По мнению гендиректора Корпорации развития Республики Крым (КРРК) Даниила Пидаева, первые резиденты могут приступить к работе в индустриальном парке в Джанкое в первой половине этого года.

Мы можем сказать, что в этом году уже будет запущено производство. В частности, рассматривается возможность производства полиэтиленовых труб для водоводов и газопроводов исходя из темпов строительства инженерной инфраструктуры по всей республике, — сообщил руководитель КРРК.

Кроме того, рассматривается возможность налаживания машиностроительного производства, создания домостроительного комбината по выпуску быстровозводимых конструкций из СИП-панелей и срубов. Также на площади около 1 га планируется оборудование комплекса технического обслуживания сельхозтехники, в том числе и крупногабаритной, с возможностью выездного ремонта, предоставление услуг шиномонтажа, автомойки грузовиков, покупки автотоваров.

Площади ряда цехов позволяют разместить в них не просто отдельные производства, но и целые производственные циклы. Исходя из этого, мы рассматриваем того, кто предложит для республики лучшие условия и кого мы сможем поддержать различными программами для развития. Сейчас на рассмотрении находится несколько заявок от потенциальных инвесторов, — отметил Даниил Пидаев.

На территории Джанкойского машиностроительного завода, по его словам, будет создан производственный, научный и учебный комплекс. К примеру, на территории технопарка планируется расположить инновационное производство, учебные классы, аудитории. В этой части планируется взаимодействие с Межрегиональным научно-образовательным центром «МореАгроБиоТех».

Генеральный директор КРРК также напомнил, что территория индустриального парка будет расширена для создания агропромышленного парка с размещением производств по переработке сельхозпродукции. Его площадь может составить 16 га.

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