Первые результаты совместной работы «Добровольца» и организации инвалидов Орлиновского МО Севастополя

По приглашению руководителя молодой общественной организации инвалидов Орлиновского МО Севастополя (сел Байдарской и Варанаутской долин) Андрея Фомина руководитель Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков принял участие в плановом объезде инвалидов сёл совместно с председателем ТОСа «Бага» (с. Новобобровка) Татьяной Лукьяненко.

В ходе рейда посетили инвалидов и жителей сёл, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Именно такие посещения позволяют более глубоко погрузиться в проблемы и запросы земляков, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

По словам Дмитрия Голикова, алгоритму работы «Добровольца» — не кабинетному общению, открытому диалогу — созвучна идея новой организации инвалидов, которая основывает свою деятельность на личном общении и оперативном решении проблем людей.

Не случайно численно новая общественная организация родом из Орлиновского муниципального округа растёт день ото дня. Именно незамедлительное реагирование и эффективное решение вопросов принесли ей большую популярность в Балаклавском районе, несмотря на совсем недавнее начало работы.

Общественники, воодушевлённые доверием граждан, наращивают обороты, охватывая всё большие сферы жизни односельчан. Комплексный подход, слаженная командная работа, поддержка местных жителей обещает организации устойчивое развитие. Уже на этом этапе понятно, что в регионе создалась мощная общественная структура, направленная на улучшение качества жизни жителей отдалённых сёл, запрос на которую уже давно назрел в обществе. Такое высокое доверие необходимо оправдать и местные активисты успешно с этим справляются, — сообщила сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Ну а первая конкретика такова: в отдаленные села поехали медработники для первичного осмотра инвалидов, практически, заново ведется учет, уточняются диагнозы, условия жизни людей, которым необходима помощь, продуктовое обеспечение. Вот – еще один конкретный результат.

Судьба инвалида — жизнь в борьбе…. В борьбе с недугом, условиями жизни, людским безразличием… Пусть они служат нам примером стойкости, а мы чем сможем, поможем им. Многие из них заслужили гораздо лучшей доли, — резюмировал лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».