Проблемы инвалидов отдаленных севастопольских сел начали решаться

Мы уже сообщали о создании общественной организации инвалидов Орлиновского муниципального округа (председатель — Андрей Фомин). В самом тесном взаимодействии с Общественным Движением «Доброволец», городской организацией ветеранов «Боевого Братства» налажена связь с севастопольским Департаментом здравоохранения. Сообща проблемы инвалидов начали решаться.

О чем идет речь? Конечно, о лечении, амбулаторном обследовании, снабжении лекарствами, паллиативной помощи… А еще о подтверждении групп инвалидности – прохождение комиссии медико-социальной экспертизы для жителей отдаленных севастопольских сел было всегда «миссией невыполнимой».

Лидер ОД «Доброволец», депутат Балаклавского МО Дмитрий Голиков сообщил о первой общей победе.

Можно много говорить… А можно просто (хотя это и очень не просто) делать… Инвалиды Байдарской и Варнаутской долин не верят своим глазам, но едут получать реальную медицинскую, жизненно важную помощь. 21 июля инвалид 2-й группы Дмитренко В.А. едет получать медицинскую помощь, в том числе и группу инвалидности, которую ждал очень долго, — рассказал Дмитрий Голиков.

Лидер «Добровольца» уверен: это только «первая ласточка». Сообща решить накопившиеся проблемы инвалидов даже в самых отдаленных уголках Севастополя можно.