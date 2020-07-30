Первый конный выезд экологического патруля активистов севастопольского «Добровольца»

Рейды экологического патруля в Байдарской и Варнаутской долинах проходят экологично.

Участники экологического патруля активно ведут свою деятельность в Орлиновском МО г. Севастополя. За последнее время выявлены и уничтожены стихийные свалки в заповедной зоне, зафиксированы отвалы строительного мусора, ликвидацией очагов и установлением виновных лиц уже занимаются правоохранительные органы. Местные жители отмечают: работа экологов — общественников становится всё более эффективной.

Очередной рейд впервые прошёл в формате верхового выезда. В самом деле, очень удобно добираться до самых отдалённых и труднодоступных мест горно-лесной зоны верхом на лошадях.

Новый формат — верховое патрулирование, стал возможным благодаря присоединению к экологическому движению в Балаклавском районе конного клуба села Передовое. Владельцы и инструкторы клуба, знающие территорию, как свои пять пальцев, будут принимать постоянное участие в конных рейдах, которые будут проводиться теперь на постоянной основе.

Председатели местных ТОСов Андрей Трифонов и Игорь Паньков, местный экологический активист Сергей Гречишкин и руководитель Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков в выходные дни исследовали значительную территорию, забрали с собой мусор и стекло, оставленные безответственными туристами, общались с путешественниками в лагерях отдыхающих на предмет экологически-грамотного отдыха и мер безопасности в пожароопасный период. Надо отметить, что любители «зелёного туризма» с пониманием отнеслись к такому общественному патрулю. Нашлись и те, которые пожелали присоединиться к очередному выезду экологов.

Начинаем с себя, подсказываем окружающим, личным примером и любовью к родному краю создаём основу экологической культуры и будущего своих детей, — подытожил первый конный выезд экологического патруля лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».