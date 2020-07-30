Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Первый конный выезд экологического патруля активистов севастопольского «Добровольца»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Первый конный выезд экологического патруля активистов севастопольского «Добровольца»

Первый конный выезд экологического патруля активистов севастопольского «Добровольца»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:42 30.07.2020

Рейды экологического патруля в Байдарской и Варнаутской долинах проходят экологично.

Участники экологического патруля активно ведут свою деятельность в Орлиновском МО г. Севастополя. За последнее время выявлены и уничтожены стихийные свалки в заповедной зоне, зафиксированы отвалы строительного мусора, ликвидацией очагов и установлением виновных лиц уже занимаются правоохранительные органы. Местные жители отмечают: работа экологов — общественников становится всё более эффективной.

Первый конный выезд экологического патруля активистов севастопольского «Добровольца»

 

Очередной рейд впервые прошёл в формате верхового выезда. В самом деле, очень удобно добираться до самых отдалённых и труднодоступных мест горно-лесной зоны верхом на лошадях.

Первый конный выезд экологического патруля активистов севастопольского «Добровольца»

Новый формат — верховое патрулирование, стал возможным благодаря присоединению к экологическому движению в Балаклавском районе конного клуба села Передовое. Владельцы и инструкторы клуба, знающие территорию, как свои пять пальцев, будут принимать постоянное участие в конных рейдах, которые будут проводиться теперь на постоянной основе.

Первый конный выезд экологического патруля активистов севастопольского «Добровольца»

Председатели местных ТОСов Андрей Трифонов и Игорь Паньков, местный экологический активист Сергей Гречишкин и руководитель Общественного Движения «Доброволец»  Дмитрий Голиков в выходные дни исследовали значительную территорию, забрали с собой мусор и стекло, оставленные безответственными туристами, общались с путешественниками в лагерях отдыхающих на предмет экологически-грамотного отдыха и мер безопасности в пожароопасный период. Надо отметить, что любители «зелёного туризма» с пониманием отнеслись к такому общественному патрулю. Нашлись и те, которые пожелали присоединиться к очередному выезду экологов.

Первый конный выезд экологического патруля активистов севастопольского «Добровольца»

 

Начинаем с себя, подсказываем окружающим, личным примером и любовью к родному краю создаём основу экологической культуры и будущего своих детей, — подытожил первый конный выезд экологического патруля лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Первый конный выезд экологического патруля активистов севастопольского «Добровольца»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Первый конный выезд экологического патруля активистов севастопольского «Добровольца»

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.