Пещера «Таврида» станет местом съёмок полнометражного художественного фильма

Пещера «Таврида» станет главной локацией для съёмок полнометражного художественного фильма «Пещера» крымского режиссёра Ивана Шерстникова. Фильм будет снят в жанре фантастической драмы, сообщил режиссёр.

Идея фильма возникла после того, как я увидел новость, что в Крыму обнаружили пещеру. Из сообщений СМИ я узнал, что она была давно закупорена и там нашли останки. Я мистифицировал историю и начал писать сценарий, – цитирует пресс-служба вуза режиссера Ивана Шерстникова.

По сюжету главной героиней фильма становится один из лучших специалистов-палеонтологов в России Ирина Ефремова, которая работает в НИИ и преподаёт в институте. Однажды ей сообщают, что при строительстве трассы в Крыму обнаружили пещеру, в которой нашли кости, – и Ирина прилетает в Крым.

Как отмечает режиссёр, несмотря на долгое продумывание идеи, сценарий был написан достаточно быстро. За месяц было готов 90 страниц сценария. Этап подготовки съёмок длился более года, за это время прошел кастинг. Главные роли сыграют актёры из Москвы и Санкт-Петербурга, в эпизодах будут задействованы актеры из Севастопольского академического театра им. А. В. Луначарского и Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького.

Представители Крымского федерального университета очень тщательно подошли к изучению сценария моего фильма. Сотрудники вуза помогли отредактировать научную часть сценария, чтобы всё было правдоподобно и не получилось киноляпов: уточнили возраст пещеры и найденных останков. Большое спасибо ректору вуза Андрею Фалалееву, который дал нам разрешение на съёмку. Мы обязательно упомянем о роли университета в титрах фильма, – подчеркивает Иван Шерстников.

По его словам, активную помощь в подготовке фильма оказывают крымские спелеологи.

Актриса, которая играет палеонтолога, хоть и готовится к роли, но без помощи специалистов не может правильно выполнять некоторые задачи: осмотр пещеры, взаимодействие с останками и специальной техникой. В этом помогают специалисты Крымского федерального университета, – отмечает режиссер.

Режиссёр отмечает, что фильм снимается с целью популяризации Крыма и достопримечательностей полуострова, а также развития кинематографа в регионе. Съёмки будут проходить с 28 марта по 12 апреля. После основных съёмок начнется монтажно-тонировочный период, который займёт примерно три месяца. Все съёмки пройдут в Крыму.

фото: © Илья Гогунский / Пресс-служба Крымского федерального университета

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