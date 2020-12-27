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Песочная Сказка от крымской художницы Ксении Симоновой к Новому году и Рождеству

Песочная Сказка от крымской художницы Ксении Симоновой к Новому году и Рождеству

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:24 27.12.2020

Крымская художница, мастер песочной анимации Ксения Симонова от всей души поздравляет всех с наступающими Праздниками.

Друзья, вот и мой подарок Вам — с наступающим Новым годом и Рождеством! Это песочная сказка, и — уверена — после всех перипетий уходящего 2020-го, мы заслужили сказку. Добрую и счастливую. Пусть таким станет и наступающий год. Приятного просмотра! С наступающими Вас, — пожелала Ксения Симонова.

Песочная Сказка от крымской художницы Ксении Симоновой к Новому году и Рождеству

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