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ПФР в Севастополе: график выплаты пенсии в октябре 2020 года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:16 28.09.2020

В ПФР в Севастополе отмечают: финансирование кредитных учреждений (банков) на выплату пенсий за октябрь будет осуществлено 5 числа (в связи с тем, что 4 октября — воскресенье), 12 и 23 октября.

Доставка пенсий отделениями почтовой связи (ОПС) в октябре 2020 года будет произведена в соответствии с графиком, разработанным Севастопольским Почтамтом ФГУП «Почта Крыма» по согласованию с Отделением ПФР по г. Севастополю, — сообщили в пресс-службе ведомства.

График выплаты пенсии через ОПС:

ОПС с шестидневной рабочей неделей (выходной день — воскресенье)ОПС с пятидневной рабочей неделей (выходной день — воскресенье, понедельник)ОПС с трехдневной рабочей неделей (выходной день — воскресенье, понедельник, среда, пятница)
3 октября — за 4, число;

5 октября — за 5 число;

6 октября — за 6 число;

7 октября — за 7 число;

8 октября — за 8 число;

9 октября — за 9,11 число;

10 октября — за 10 число;

12 октября — за 12 число;

13 октября — за 13 число;

14 октября — за 14 число;

15 октября — за 15 число;

16 октября — за 16,18 число;

17 октября — за 17 число;

19 октября — 19 число;

20 октября — 20 число;

21 октября — 21 число;

22 октября — 22 число;

23 октября — за 23 число и все предыдущие числа.

3 октября — за 4,5 число;

6 октября — за 6 число;

7 октября — за 7 число;

8 октября — за 8 число

9 октября — за 9,11 число;

10 октября — за 10,12 число;

13 октября — за 13 число;

14 октября — за 14 число;

15 октября — за 15 число;

16 октября — за 16.18 число;

17 октября — за 17,19 число;

20 октября — за 20 число;

21 октября — за 21 число;

22 октября — 22 число;

23 октября — за 23 число и все предыдущие числа.

3 октября — за 4,5 число;

6 октября — за 6 число;

8 октября — за 7,8 число;

10 октября — за 9,10,11,12 число;

13 октября — за 13 число;

15 октября — за 14,15 число;

17 октября — за 16,17,18,19 число;

20 октября — за 20 число;

22 октября — за 21,22,23 число и все предыдущие числа.

ПФР в Севастополе: график выплаты пенсии в октябре 2020 года

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