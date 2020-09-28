ПФР в Севастополе: график выплаты пенсии в октябре 2020 года

В ПФР в Севастополе отмечают: финансирование кредитных учреждений (банков) на выплату пенсий за октябрь будет осуществлено 5 числа (в связи с тем, что 4 октября — воскресенье), 12 и 23 октября.
Доставка пенсий отделениями почтовой связи (ОПС) в октябре 2020 года будет произведена в соответствии с графиком, разработанным Севастопольским Почтамтом ФГУП «Почта Крыма» по согласованию с Отделением ПФР по г. Севастополю, — сообщили в пресс-службе ведомства.
График выплаты пенсии через ОПС:
|ОПС с шестидневной рабочей неделей (выходной день — воскресенье)
|ОПС с пятидневной рабочей неделей (выходной день — воскресенье, понедельник)
|ОПС с трехдневной рабочей неделей (выходной день — воскресенье, понедельник, среда, пятница)
|3 октября — за 4, число;
5 октября — за 5 число;
6 октября — за 6 число;
7 октября — за 7 число;
8 октября — за 8 число;
9 октября — за 9,11 число;
10 октября — за 10 число;
12 октября — за 12 число;
13 октября — за 13 число;
14 октября — за 14 число;
15 октября — за 15 число;
16 октября — за 16,18 число;
17 октября — за 17 число;
19 октября — 19 число;
20 октября — 20 число;
21 октября — 21 число;
22 октября — 22 число;
23 октября — за 23 число и все предыдущие числа.
|3 октября — за 4,5 число;
6 октября — за 6 число;
7 октября — за 7 число;
8 октября — за 8 число
9 октября — за 9,11 число;
10 октября — за 10,12 число;
13 октября — за 13 число;
14 октября — за 14 число;
15 октября — за 15 число;
16 октября — за 16.18 число;
17 октября — за 17,19 число;
20 октября — за 20 число;
21 октября — за 21 число;
22 октября — 22 число;
23 октября — за 23 число и все предыдущие числа.
|3 октября — за 4,5 число;
6 октября — за 6 число;
8 октября — за 7,8 число;
10 октября — за 9,10,11,12 число;
13 октября — за 13 число;
15 октября — за 14,15 число;
17 октября — за 16,17,18,19 число;
20 октября — за 20 число;
22 октября — за 21,22,23 число и все предыдущие числа.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..