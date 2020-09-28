ПФР в Севастополе: график выплаты пенсии в октябре 2020 года

3 октября — за 4, число; 5 октября — за 5 число; 6 октября — за 6 число; 7 октября — за 7 число; 8 октября — за 8 число; 9 октября — за 9,11 число; 10 октября — за 10 число; 12 октября — за 12 число; 13 октября — за 13 число; 14 октября — за 14 число; 15 октября — за 15 число; 16 октября — за 16,18 число; 17 октября — за 17 число; 19 октября — 19 число; 20 октября — 20 число; 21 октября — 21 число; 22 октября — 22 число; 23 октября — за 23 число и все предыдущие числа.

3 октября — за 4,5 число; 6 октября — за 6 число; 7 октября — за 7 число; 8 октября — за 8 число 9 октября — за 9,11 число; 10 октября — за 10,12 число; 13 октября — за 13 число; 14 октября — за 14 число; 15 октября — за 15 число; 16 октября — за 16.18 число; 17 октября — за 17,19 число; 20 октября — за 20 число; 21 октября — за 21 число; 22 октября — 22 число; 23 октября — за 23 число и все предыдущие числа.