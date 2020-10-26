ПФР в Севастополе: инвалидам и детям-инвалидам ежемесячные денежные выплаты устанавливаются беззаявительно

В ПФР в Севастополе напоминают: ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) устанавливаются инвалидам и детям-инвалидам в беззаявительном порядке — с 28 июля 2020 года.* Гражданам с инвалидностью не нужно подавать заявление на оформление ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) — территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно.

Выплата устанавливается Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ) — со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в территориальный орган ПФР сведений об инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на портале госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении, либо по почте, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью. Специально созданный Федеральный реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой выступают учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности. При обращении в ПФР гражданам с инвалидностью достаточно подать электронное заявление, все остальные сведения фонд получит из реестра.

После того как данные об инвалидности поступают в ФРИ, территориальный орган ПФР самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно подать через личный кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке представлять не требуется.

*согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 327н .