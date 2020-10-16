ПФР в Севастополе: ИП, адвокатам, нотариусам о «крымском» стаже

В ПФР в Севастополе поясняют: для того, чтобы заработанный в Крыму при Украине до 2015 года предпринимательский стаж граждан РФ, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым или г. Севастополя был учтен при назначении пенсии в будущем, специалисты ПФР до 31 декабря 2021 года принимают от индивидуальных предпринимателей сведения о периодах трудовой деятельности до их регистрации в российской системе обязательного пенсионного страхования*. Данные сведения вносятся на индивидуальные лицевые счета предпринимателей.

Для подтверждения стажа предпринимательской деятельности в украинский период необходимо обратиться с заявлением на Комиссию по реализации пенсионных прав граждан. Данная Комиссия была создана для защиты прав и интересов севастопольцев в случаях, если они не имеют возможности подтвердить необходимые для назначения пенсии периоды работы в Крыму и Севастополе до 1 января 2015 года в порядке, установленном законодательством РФ. Таким образом, индивидуальные предприниматели (самозанятые граждане) могут подтвердить на Комиссии стаж до 1 января 2015 года имеющимися на руках документами. Подать заявление и подтверждающие документы можно в любую клиентскую службу ПФР, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Чтобы приобретенный до 2015 года стаж был внесен на лицевой счет индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой и не являющихся индивидуальными предпринимателями, им необходимо лично — не позднее 31 декабря 2021 года — предоставить в клиентские службы ПФР Севастополя сведения о своем стаже (по форме СЗВ-К) с подтверждающими документами, в том числе и решение Комиссии.

Консультации по вопросам заполнения сведений о стаже (по форме СЗВ-К) предоставляются по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, 2): +7 (8692) 53-96-47;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, 5): +7 (8692) 55-39-33;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, 11/35): +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-57.

С вопросами о работе Комиссии по реализации пенсионных прав граждан можно обратиться по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-13-56;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-22;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-55.

*Федеральный закон от 02.08.2019 № «306-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»