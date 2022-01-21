ПФР в Севастополе: как подтвердить стаж до 2014 года севастопольским предпринимателям

В ПФР в Севастополе напоминают: для севастопольцев, имеющих прописку на 18 марта 2014 года в Севастополе или в Крыму, которые для назначения пенсии не могут подтвердить стаж или заработок, полученные на указанной территории до 2014 года, создана специальная комиссия по реализации пенсионных прав. В составе комиссии — представители севастопольского отделения ПФР, Управления архивным делом, Департамента труда и социальной защиты населения, Управления Федеральной налоговой службы, а также Севастопольского объединения организаций профсоюзов.

Всего, с начала работы комиссии, сведения о стаже и заработной плате подтвердили 4054 жителям города. По 80 заявлениям был вынесен отказ в связи с отсутствием необходимых документов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Для установления стажа* на комиссию можно предоставить следующие документы:

расчетная книжка (расчетный лист), оформленная в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению первичных учетных документов по оплате труда;

документ о доходах физического лица, выданный работодателем до 1 января 2015 г.;

документ, содержащий сведения из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета Украины за период до 18 марта 2014 года;

документ, содержащий сведения о периодах работы и (или) иной деятельности и (или) о заработке гражданина, выданный организацией на основании имеющихся в ее распоряжении документов иной организации, не являющейся правопреемником организации, создавшей указанный документ;

документ, содержащий сведения о периодах осуществления иной деятельности, выданный налоговым органом Российской Федерации, имеющим в распоряжении документы налогового органа Украины;

документ, подтверждающий уплату налоговых платежей и (или) уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Украины за период до 18 марта 2014 года;

документ, содержащий сведения о периодах работы и (или) иной деятельности и (или) заработке гражданина, имеющийся в наличии у государственной службы занятости населения, территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации, органов социальной защиты и иных органов исполнительной власти г. Севастополя;

иной документ, содержащий сведения о периодах работы и (или) иной деятельности, который может быть учтен комиссией в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

При отсутствии документов, подтверждающих периоды работы и (или) иной деятельности, такие периоды могут устанавливаться комиссией на основании показаний двух и более свидетелей, знающих гражданина по совместной работе и располагающих документами о своей работе у того же работодателя в тот же период, что и гражданин, в отношении которого они дают свидетельские показания.

Документы, на основании которых комиссия может устанавливать размер заработка гражданина*:

расчетная книжка (расчетный лист), оформленная в соответствии с требованиями, предъявляемыми первичных учетных документов по оплате труда;

документ о доходах физического лица, выданный работодателем до 1 января 2015 года;

документ, содержащий сведения о заработке из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета Украины за период до 18 марта 2014 года;

документ, содержащий сведения о размере заработка гражданина, выданный организацией на основании имеющихся в ее распоряжении документов иной организации, не являющейся правопреемником организации, создавшей указанный документ;

иной документ, содержащий сведения о размере заработка гражданина, который может быть учтен комиссией в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Заявление и документы на комиссию для подтверждения стажа и заработка подают непосредственно в клиентские службы ПФР. Если комиссией вынесено положительное или частично положительное решение, специалисты Пенсионного фонда приглашают граждан за получением выписки, а также для подачи заявления.

Это могут быть заявления о назначении пенсии (проведении перерасчета) либо о внесении периодов работы в индивидуальный лицевой счет. Если заявления на комиссию подали ныне действующие индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы или иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями, они могут представить сведения по форме СЗВ-К.

При подаче указанных заявлений можно дополнительно предоставить военный билет, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке/разводе, диплом об образовании и прочие документы, сведения из которых могут быть внесены на индивидуальный лицевой счет и учтены в дальнейшем при назначении пенсии.

*Федеральный закон от 21.07.2014 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

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