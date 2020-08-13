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Пенсионный фонд России в Севастополе - телефоны горячих линий

ПФР в Севастополе: как записаться на прием или получить консультацию по телефону

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:42 13.08.2020

В ПФР в Севастополе поясняют: консультации специалистов фонда можно получить, предварительно записавшись на прием в клиентские службы Управления ПФР в г.Севастополе  по вопросам пенсионного или социального обеспечения можно с помощью электронного сервиса на сайте ПФР, а также по телефонам:

  • Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-21-77;
  • Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-07-75;
  • Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;
  • Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, д.60А): +7(8692) 22-13-60.

Телефоны горячих линий по вопросам пенсионного обеспечения:

  • Отделение ПФР по г.Севастополю (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-31;
  • Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-13-56;
  • Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-22;
  • Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;
  • Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-55.

Консультацию по вопросам материнского капитала можно получить по телефонам:

  • Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 53-96-46;
  • Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-24;
  • Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;
  • Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-59.

На вопросы, как оформить СНИЛС или предоставить отчетность в ПФР, ответят по телефонам:

  • Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 53-96-47;
  • Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-39-33;
  • Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;
  • Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-57.

Отделение Пенсионного фонда по г. Севастополю рекомендует жителям города получать государственные услуги дистанционно — через Личный кабинет на сайте ПФР es.pfrf.ru или портале госуслуг gosuslugi.ru.

ПФР в Севастополе: как записаться на прием или получить консультацию по телефону

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