ПФР в Севастополе: как записаться на прием или получить консультацию по телефону

В ПФР в Севастополе поясняют: консультации специалистов фонда можно получить, предварительно записавшись на прием в клиентские службы Управления ПФР в г.Севастополе по вопросам пенсионного или социального обеспечения можно с помощью электронного сервиса на сайте ПФР , а также по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-21-77;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-07-75;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, д.60А): +7(8692) 22-13-60.

Телефоны горячих линий по вопросам пенсионного обеспечения:

Отделение ПФР по г.Севастополю (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-31;

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-13-56;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-22;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-55.

Консультацию по вопросам материнского капитала можно получить по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 53-96-46;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-24;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;

Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-59.

На вопросы, как оформить СНИЛС или предоставить отчетность в ПФР, ответят по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 53-96-47;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-39-33;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-57.

Отделение Пенсионного фонда по г. Севастополю рекомендует жителям города получать государственные услуги дистанционно — через Личный кабинет на сайте ПФР es.pfrf.ru или портале госуслуг gosuslugi.ru.