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Фото: ПФР

ПФР в Севастополе: когда необходимо сообщать в Пенсионный фонд о трудоустройстве

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:35 13.05.2021

Специалисты ПФР в Севастополе отмечают: бывают случаи, когда у  граждан прекращается право на выплаты по линии Пенсионного фонда России.  Например, при трудоустройстве. Чтобы избежать переплат и последующих взысканий средств, следует своевременно проинформировать ПФР при наступлении подобных обстоятельств.

Многие меры поддержки граждан носят социальный характер и предоставляются, когда у человека нет доходов от трудовой деятельности. К таким мерам относятся компенсационная и ежемесячная выплата трудоспособным гражданам, которые осуществляют  уход за нетрудоспособными. Одним из условий при назначении таких выплат является отсутствие трудоустройства или иной оплачиваемой деятельности, с которой формируются страховые взносы на пенсию. При устройстве на работу у человека появляется постоянный доход, за него начинают уплачиваться взносы и, соответственно, по закону прекращается право на социальные выплаты. Это распространяется на случаи получения дохода по трудовым, гражданско-правовым договорам, а также по авторским или лицензионным соглашениям, — поясняют в пресс-службе ведомства.

Если человек своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата средств. В этом случае Пенсионный фонд направляет письменное уведомление и предлагает гражданину добровольно вернуть излишне выплаченные средства. При отказе средства взыскиваются в судебном порядке.

Напоминаем всем получателям мер государственной поддержки о необходимости вовремя информировать ПФР о причинах, с появлением которых прекращается право на выплаты. Сделать это можно через  клиентские службы Пенсионного фонда. Уведомить специалистов ПФР необходимо в течение 5 дней с момента наступления указанных обстоятельств, — подчёркивают специалисты.

ПФР в Севастополе: когда необходимо сообщать в Пенсионный фонд о трудоустройстве

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