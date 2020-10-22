ПФР в Севастополе: маткапитал мамам, родившим ребёнка в 2020 году

Отделение ПФР в Севастополе обращает внимание женщин, у которых начиная с 2020 года родился (был усыновлен) первый или последующий ребенок, дающий право на материнский (семейный) капитал! Сам сертификат на МСК с 15 апреля 2020 года оформляется автоматически. Это означает, что обращаться за сертификатом не нужно — информация о получении сертификата на МСК направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте ПФР или портале госуслуг.

Право на материнский капитал устанавливается после того, как семья регистрирует рождение ребенка в ЗАГСе и сведения об этом поступают в Пенсионный фонд. Специалисты ПФР самостоятельно проводят работу по определению права у семьи на материнский капитал. По результатам — когда у семьи устанавливается право на получение материнского капитала, формируется сертификат в электронном виде. Напоминаем, размер МСК за рождение (усыновление) с 2020 года первого ребенка составляет 466 617 рублей. За рождение (усыновление), начиная с 2020 года второго ребенка (или последующего, если право на материнский капитал ранее не возникало!), размер МСК составляет 616 617 рублей, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Рассмотрим случай, когда в семье есть один ребенок, рожденный до 2020 года (или есть дети, рожденные до 2007 года), а в 2020 году появляется еще один ребенок. Поскольку в Пенсионный фонд поступают сведения из ЗАГСа о рождении ребенка именно в 2020 году, и по имеющимся в наличии ПФР источникам не всегда можно установить, что ребенок 2020 года рождения является НЕ единственным в семье ребенком, то сертификат на МСК оформляется в размере 466 617 рублей.

Чтобы размер МСК увеличился до 616 617 рублей (за рождение в 2020 году второго (или последующего ребенка, если права на материнский капитал ранее не возникало), маме — владелице сертификата необходимо предоставить в ПФР сведения о рождении первых детей.

Бывают случаи, когда сертификат на материнский капитал уже оформлен автоматически, но женщина (не проверив поступающие ей в личный кабинет на сайте ПФР или на сайте госуслуг уведомления) подает заявление на его оформление. В этих случаях ПФР снимает заявление с рассмотрения, поскольку сертификат уже оформлен.

Настоятельно рекомендуем мамам зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить учетную запись или в клиентской службе ПФР, или в МФЦ, или в отделениях банка РНКБ. С полученными логином и паролем, можно зайти в свой Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг, настроить доставку уведомлений и получать необходимые сведения и услуги дистанционно, — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя.