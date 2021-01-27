ПФР в Севастополе: можно ли подростку оформить уход за 80-летним

В Отделение ПФР в Севастополе обратилась жительница города с вопросом: «Мой 15-летний сын планирует ухаживать за своей 81-летней прабабушкой. Как и где оформить выплату по уходу?». Ситуацию комментирует заместитель начальника отдела организации назначения и перерасчета пенсий Татьяна Коломоец:

Оформить выплату по уходу за пожилым человеком, достигшим 80-ти лет, могут неработающие трудоспособные граждане, в частности – школьники или студенты. При этом, к пенсии нетрудоспособному гражданину будет ежемесячно начисляться 1200 рублей, положенные ухаживающему лицу. Также у молодых людей время ухода и пенсионные коэффициенты (1,8 коэффициента за год ухода) будет засчитано в стаж, для формирования будущей пенсии.

Уход можно оформить с 14 лет, но для этого потребуется разрешение одного из родителей (попечителей) и органов опеки.

Если ребёнок достиг возраста 15 лет и обучается в 9 классе (т.е. получает основное общее образование по очной форме обучения) для установления компенсационной выплаты ему необходимо предоставить в клиентскую службу ПФР паспорт, справку со школы, письменное согласие одного из родителей (попечителя), а также письменное согласие органа опеки и попечительства, — отмечают специалисты. — Если подросток достиг возраста 15 лет и уже получил основное общее образование (окончил 9 классов) предоставление письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства не требуется (не зависимо от того, обучается он в 10 классе, получает среднее профессиональное образование или же нигде не обучается). Но в этом случае в ПФР необходимо предоставить аттестат об основном общем образовании и паспорт.

Выплата назначается на основании заявления трудоспособного гражданина (подростка), а также согласия нетрудоспособного человека (пенсионера) на осуществление за ним ухода.

Заявления можно направить в электронном виде через сайт ПФР. Для этого оба гражданина должны быть зарегистрированы на портале госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись. Но если пенсионер в силу возраста или здоровья не в состоянии заполнить электронное заявление, он может письменно дать согласие гражданину, который будет за ним ухаживать. Это согласие ухаживающий гражданин предоставит в Пенсионный фонд, а специалисты ПФР в случае необходимости свяжутся с пенсионером в телефонном режиме.

Заявления также могут быть поданы лично пенсионером и ухаживающим за ним человеком в любую (но в одну и ту же) клиентскую службу ПФР. С собой необходимо иметь паспорта, а подростку — вышеуказанные документы.

Предварительно записаться на прием можно с помощью электронного сервиса на сайте ПФР — es.pfrf.ru/znp/, а также по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-21-77;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-07-75;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, д.60А): +7(8692) 22-13-60.

Важно, что при трудоустройстве после окончания учебы или во время каникул молодому человеку необходимо оперативно уведомить об этом Пенсионный фонд, подав соответствующее заявление.