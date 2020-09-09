ПФР в Севастополе: о выплатах по уходу за нетрудоспособными гражданами

В ПФР в Севастополе отмечают: нетрудоспособные граждане требуют особого ухода и внимания. Чтобы обеспечить им соответствующий уход, нужно приложить к этому немало сил и внимания. Именно поэтому люди, которые осуществляют уход за престарелыми гражданами, детьми-инвалидами или инвалидами с детства 1 группы, имеют право оформить компенсационные или ежемесячные выплаты по уходу. Главное условие, чтобы трудоспособные граждане, ухаживающие за нетрудоспособными, официально не работали и не стояли на учете в центре занятости.

Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи. Размер этой выплаты составляет 1 200 рублей, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Для оформления этой выплаты необходимы следующие документы:

заявление от лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала ухода и своего места жительства, и заявление от нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода конкретным лицом;

документы, удостоверяющие личность лица, осуществляющего уход, и гражданина, за которым данный уход осуществляется;

трудовые книжки лица, осуществляющего уход, и гражданина, за которым данный уход осуществляется;

если ухаживать за непрудоспособным будет подросток в возрасте 14-ти лет, разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на осуществление ухода; справка организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающая факт обучения по очной форме лица, осуществляющего уход;

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы. Если уход осуществляется родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), то размер выплаты составляет 10 000 рублей, другими лицами – 1 200 рублей. Чтобы оформить эту выплату, необходимо подготовить:

заявление от лица , осуществляющего уход, с указанием своего места жительства и даты начала ухода, и заявление от инвалида с детства 1 группы или законного представителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет о согласии на осуществление ухода конкретным лицом.

документы, удостоверяющие личность лица, осуществляющего уход, и гражданина, за которым данный уход осуществляется;

документы, подтверждающие, что лицо, осуществляющее уход, является родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы.

Ребенок-инвалид, достигший 14 лет, вправе подать заявление от своего имени. Если уход осуществляется за лицом признанным в установленном порядке недееспособным, такое заявление подается от имени его законного представителя с предъявлением документов, подтверждающих его полномочия.

разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на осуществление ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы обучающимся гражданином, который достиг 14 лет, в свободное от учебы время; справка организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающая факт обучения по очной форме лица, осуществляющего уход;

трудовые книжки лица, осуществляющего уход, и гражданина, за которым данный уход осуществляется.

Важно! Компенсационная/ежемесячная выплата по уходу устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы на период ухода за ними и выплачивается ежемесячно.

Для назначения компенсационной или ежемесячной выплаты гражданину, который осуществляет уход, и гражданину, за которым осуществляться уход, необходимо обратиться с заявлениями в клиентскую службу ПФР. Также подать заявления можно в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР, но для этого необходимо, чтобы оба заявителя были зарегистрированы на портале госуслуг.

Обращаем особое внимание! Если гражданин больше не может осуществлять уход по разным обстоятельствам (в случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, назначения пенсии, пособия по безработице), то в течение пяти рабочих дней он обязан сообщить об этом в ПФР, чтобы избежать переплат.