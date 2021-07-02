ПФР в Севастополе принимает заявления на получение новых пособий

С 1 июля обратиться в Пенсионный фонд за новыми выплатами могут будущие мамы в трудном финансовом положении, вставшие на учёт в ранние сроки беременности, а также родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет. По словам управляющей отделением Пенсионного фонда по Севастополю Светланы Бугаенко, ключевым условием для получения пособий является размер дохода семьи.

На одного члена семьи доход не должен превышать сумму в 11 380 рублей — это размер прожиточного минимума на душу населения в Севастополе. Доходы учитываются за период с 1 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года, — отмечает Светлана Бугаенко.

Кроме того, при назначении выплат учитывается также имущество семьи: собственность не должна превышать требования к движимому и недвижимому имуществу.

Размер пособия для будущих мам в Севастополе составит 6 082 рубля. Выплату смогут получить женщины, вставшие на учёт в первые 12 недель беременности, срок беременности — от 6 недель.

Выплаты начинаются с 12 недели беременности и продолжаются до месяца родов или прерывания беременности, — пояснила управляющая отделением Пенсионного фонда по Севастополю.

Размер пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей от 8 до 16 лет, составит 6 138 рублей. Выплата назначается на один год и продлевается по заявлению, размер ежегодно индексируется.

Если подать заявление за полгода до достижения ребёнком 8-летнего возраста, то выплата будет начисляться с 8 лет, если позже — с даты обращения, — говорит Светлана Бугаенко.

Чтобы получить выплаты, необходимо подать электронное заявление через портал госуслуг или лично обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней, в отдельных случаях максимальный срок может составить 30 рабочих дней.

На сегодняшний день в Пенсионный фонд поступило порядка 400 заявлений от будущих мам и одиноких родителей, проживающих в Севастополе.