ПФР в Севастополе: работодатели должны сдать отчет СЗВ-М за апрель до 17 мая 2021 года

Специалисты Отделения ПФР в Севастополе напоминают: сведения о застрахованных лицах за прошедший период нужно сдать в ПФР не позднее 17 мая 2021 года, в том числе с исправлением ошибок, выявленных при первичном представлении.

Страхователь ежемесячно представляет о каждом сотруднике (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы) следующие сведения:

Страховой номер индивидуального лицевого счета;

Фамилию, имя, отчество;

Идентификационный номер налогоплательщика.

Напомним, в отчетности отражаются сведения по всем работникам, с которыми заключен:

трудовой договор;

гражданско-правовой договор;

договор авторского заказа;

договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы и искусства;

издательский лицензионный договор;

лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы и искусства.

Если численность работников составляет 25 и более лиц, то сведения необходимо предоставлять в формате электронного документа, подписанного электронной подписью.

За нарушение порядка сдачи отчетности с 2017 года действуют штрафные санкции. Если вместо электронного отчета будет сдан бумажный, то такой страхователь будет привлечен к финансовой ответственности (ч. 4 ст. 17 Федерального закона от 1 апреля 1996г. №27-ФЗ). Норма касается и исходных, и дополняющих, и отменяющих форм отчета. Также, если организация не сдаст СЗВ-М или представит ее в ПФР с опозданием, ее оштрафуют в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо (ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Формы отчетности и форматы данных доступны на сайте Пенсионного фонда (pfr.gov.ru).

По всем возникающим вопросам, обращайтесь к специалистам ПФР Севастополя по телефонам «Горячей линии»:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 53-96-47;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-39-33;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-57.