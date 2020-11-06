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ПФР в Севастополе: родители детей-инвалидов имеют право на досрочный выход на пенсию
фото: AbsolutVision (pixabay.com)

ПФР в Севастополе: родители детей-инвалидов имеют право на досрочный выход на пенсию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:42 06.11.2020

В ПФР в Севастополе напоминают: несмотря на то, что с 2019 года возраст выхода на страховую пенсию по старости постепенно увеличивается, родители и опекуны детей-инвалидов имеют право на досрочный выход на пенсию на прежних условиях. Так, досрочно выйти на пенсию может один из родителей ребенка-инвалида (женщина в возрасте 50 лет, мужчина – в 55 лет) при соблюдении следующих условий:

  • воспитание ребенка-инвалида до достижения им возраста 8 лет;
  • наличие необходимого страхового стажа: для матери минимальный страховой стаж составляет 15 лет, для отца – 20 лет.

Возраст ребенка, в котором он был признан инвалидом, и как долго им оставался — не имеет значения.

Обращаем внимание, что на досрочную пенсию может сначала выйти мать, а затем отец, при условии отказа матери от данного вида пенсии или перехода на другой вид пенсии. Кроме того, на досрочную пенсию по старости на таких же условиях как и родители, могут претендовать опекуны детей-инвалидов. Для них пенсионный возраст сокращается на 1 год за каждые 1,5 года опеки (но не более, чем на 5 лет в общей сложности). При этом, опекунство должно быть установлено до того, как ребенку исполнится 8 лет, — отмечают специалисты.

Важно! Период ухода неработающего трудоспособного лица за ребенком-инвалидом также засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Это позволяет неработающему родителю или опекуну формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

ПФР в Севастополе: родители детей-инвалидов имеют право на досрочный выход на пенсию

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