ПФР в Севастополе: семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет

В ПФР в Севастополе сообщили: в соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Дополнительная финансовая поддержка семей в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября текущего года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на официальном сайте ПФР es.pfrf.ru или портале госуслуг gosuslugi.ru . Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в клиентских службах ПФР.

Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонам горячих линий:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, 2) – 63-21-77;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, 5) – 55-07-75;.

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, 11/35) – 55-32-24;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А) – 22-13-60.

Примеры выплат семьям