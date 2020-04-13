ПФР в Севастополе: семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет

В ПФР в Севастополе сообщили: в соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Дополнительная финансовая поддержка семей в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября текущего года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права, — отмечают в пресс-службе ведомства.
Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на официальном сайте ПФР es.pfrf.ru или портале госуслуг
Заявление также принимается в клиентских службах ПФР.
Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонам горячих линий:
- Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, 2) – 63-21-77;
- Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, 5) – 55-07-75;.
- Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, 11/35) – 55-32-24;
- Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А) – 22-13-60.
Примеры выплат семьям
- Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тысяч рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тысяч рублей за три месяца.
- Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тысяч рублей в сентябре.
- Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тысяч рублей (по 5 тысяч на каждого из трех детей), в июне – 10 тысяч рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тысяч рублей за три месяца.
- Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тысяч рублей в августе: по 5 тысяч рублей за каждый месяц начиная с мая.