ПФР в Севастополе: СНИЛС при смене фамилии

Помимо того, что СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) нужен для формирования пенсии, он также необходим для получения государственных услуг в электронном виде и льгот, сокращения количества документов при получении различных услуг и т.п.

Личные данные, указанные в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, должны соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии их необходимо поменять. Для этого в любую клиентскую службу ПФР (через работодателя или лично) необходимо подать заявление об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица. Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина, и ему выдается документ, подтверждающий регистрацию, с тем же СНИЛС, но с измененной фамилией, — сообщили в пресс-службе ПФР в Севастополе.

Выдача документа, подтверждающего регистрацию, с измененными анкетными данными, при обращении в территориальный орган ПФР осуществляется в режиме «реального времени».

Как получить, заменить или восстановить СНИЛС подробно на сайте ПФР — https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/personalized_accounting/~7221.

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