реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | ПФР в Севастополе: СНИЛС при смене фамилии

crimeapress_news



реклама в крыму
Пенсионный фонд Севастополя: СНИЛС можно получить в течение нескольких минут

ПФР в Севастополе: СНИЛС при смене фамилии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:02 17.03.2022

Помимо того, что СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) нужен для формирования пенсии, он также необходим для получения государственных услуг в электронном виде и льгот, сокращения количества документов при получении различных услуг и т.п.

Личные данные, указанные в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, должны соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии их необходимо поменять. Для этого в любую клиентскую службу ПФР (через работодателя или лично) необходимо подать заявление об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица. Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина, и ему выдается документ, подтверждающий регистрацию, с тем же СНИЛС, но с измененной фамилией, — сообщили в пресс-службе ПФР в Севастополе.

Выдача документа, подтверждающего регистрацию, с измененными анкетными данными, при обращении в территориальный орган ПФР осуществляется в режиме «реального времени».

Узнайте больше:  Разработаны правила предоставления субсидий для жителей расселяемых аварийных домов

Как получить, заменить или восстановить СНИЛС подробно на сайте ПФР — https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/personalized_accounting/~7221.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.